onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz Bu Hafta Zirvede: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Taşacak Bu Deniz Bu Hafta Zirvede: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.12.2025 - 14:33

Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Eşref Rüya, Güller ve Günahlar, Kızılcık Şerbeti ve Halef: Köklerin Çağrısı geçtiğimiz hafta yine ekranların en çok konuşulan dizileri arasında yer aldı. En dikkat çeken gelişme ise Taşacak Bu Deniz’in Uzak Şehir’i tüm kategorilerde geçmesiydi. Gelin sonuçlara detaylı bakalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son zamanların en popüler dizisi Uzak Şehir pazartesi günleri birinciliğini korumaya devam ediyor.

Son zamanların en popüler dizisi Uzak Şehir pazartesi günleri birinciliğini korumaya devam ediyor.

Ancak haftalık tabloda bakıldığında Taşacak Bu Deniz’le rekabet halinde. Geçtiğimiz haftalarda Taşacak Bu Deniz Uzak Şehir’i geçmeye başlamıştı ama yine de Total sıralamasında zirve Uzak Şehir’indi.

Ancak 1-7 Aralık sonuçlarına bakıldığında Taşacak Bu Deniz sonunda tüm kategorilerde birinci oldu.

Ancak 1-7 Aralık sonuçlarına bakıldığında Taşacak Bu Deniz sonunda tüm kategorilerde birinci oldu.

Uzak Şehir’i geçerek Total, AB ve ABC1’de haftanın en çok izlenen dizisi olmayı başardı. TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz ve Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’in rekabeti bakalım haftaya nasıl sonuçlanacak?

İşte 1-7 Aralık Haftasının En Çok İzlenen Dizileri

Total:

  • Taşacak Bu Deniz

  • Uzak Şehir

  • Eşref Rüya

  • Halef Köklerin Çağrısı

  • Güller ve Günahlar

AB:

ABC1:

  • Taşacak Bu Deniz

  • Uzak Şehir

  • Eşref Rüya

  • Güller ve Günahlar

  • Halef Köklerin Çağrısı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın