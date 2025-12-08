Taşacak Bu Deniz Bu Hafta Zirvede: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu

Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Eşref Rüya, Güller ve Günahlar, Kızılcık Şerbeti ve Halef: Köklerin Çağrısı geçtiğimiz hafta yine ekranların en çok konuşulan dizileri arasında yer aldı. En dikkat çeken gelişme ise Taşacak Bu Deniz’in Uzak Şehir’i tüm kategorilerde geçmesiydi. Gelin sonuçlara detaylı bakalım…