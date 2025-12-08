Taşacak Bu Deniz Bu Hafta Zirvede: Haftanın En Çok İzlenen Dizileri Belli Oldu
Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Eşref Rüya, Güller ve Günahlar, Kızılcık Şerbeti ve Halef: Köklerin Çağrısı geçtiğimiz hafta yine ekranların en çok konuşulan dizileri arasında yer aldı. En dikkat çeken gelişme ise Taşacak Bu Deniz’in Uzak Şehir’i tüm kategorilerde geçmesiydi. Gelin sonuçlara detaylı bakalım…
Son zamanların en popüler dizisi Uzak Şehir pazartesi günleri birinciliğini korumaya devam ediyor.
Ancak 1-7 Aralık sonuçlarına bakıldığında Taşacak Bu Deniz sonunda tüm kategorilerde birinci oldu.
