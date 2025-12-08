onedio
Taşacak Bu Deniz’in Yönetmeni Çağrı Bayrak Soruları Yanıtladı

Elif Sude Yenidoğan
08.12.2025 - 13:32

TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, ilgi görmeye devam ediyor. Karadeniz dizilerine olan hasretle birlikte diziseverler Taşacak Bu Deniz’i kısa sürede en çok izlenen diziler listesinde bir numara yapmayı başardı. Hem hikayesi hem kadrosu övgüleri toplayan dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak soru-cevap yaptı. Setin en çalışkanı, en unutkanı, en duygusal sahne derken izleyiciler videoya beğeni yağdırdı.

İşte Çağrı Bayrak’ın yanıtları 👇

Taşacak Bu Deniz her cuma yeni bölümüyle ekranlara gelirken reyting listelerinde de birinci oluyor.

Dizinin cuma günü için rakibi Kızılcık Şerbeti, haftalık tabloda bakıldığında ise Uzak Şehir. Ancak Taşacak Bu Deniz her iki diziyi de sıralamalarda geçiyor. Eleni’nin ailesini bulmak adına geldiği Trabzon’daki hikayesiyle izleyiciler her hafta ekrana kilitleniyor. Bakalım neler olacak?

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım.
