Taşacak Bu Deniz’in Yönetmeni Çağrı Bayrak Soruları Yanıtladı
TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, ilgi görmeye devam ediyor. Karadeniz dizilerine olan hasretle birlikte diziseverler Taşacak Bu Deniz’i kısa sürede en çok izlenen diziler listesinde bir numara yapmayı başardı. Hem hikayesi hem kadrosu övgüleri toplayan dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak soru-cevap yaptı. Setin en çalışkanı, en unutkanı, en duygusal sahne derken izleyiciler videoya beğeni yağdırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Çağrı Bayrak’ın yanıtları 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz her cuma yeni bölümüyle ekranlara gelirken reyting listelerinde de birinci oluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın