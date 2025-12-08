Popüler Dizi Yeni Gününde Düşüşe Geçti: 7 Aralık Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

TRT 1’in popüler dizisi yeni sezona başladığından bu yana birinci olmayı sürdürüyor. Tek güçlü rakibi ise NOW’da yayınlanan Sahtekarlar oluyor. Sahtekarlar bir süredir tüm kategorilerde ikinciydi. Ancak dün Total ve ABC1’de ikinci, AB’de üçüncü oldu.