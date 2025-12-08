Popüler Dizi Yeni Gününde Düşüşe Geçti: 7 Aralık Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı
7 Aralık Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Teşkilat, Sahtekarlar, Bahar ve Çarpıntı dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Zirve haftalardır değişmezken yine aynı dizi birinciliğini korudu, Bahar ise yeni gününde düşüş yaşadı. Gelin detaylara geçelim…
Teşkilat tüm kategorilerde ilk sırada yer aldı.
Show TV’den Bahar ise gün değişikliğine gitmişti ve dün yeni gününde ilk kez yayınlandı.
İşte 7 Aralık Pazar Total Reyting Sıralaması 👇
İşte 7 Aralık Pazar AB Reyting Sıralaması 👇
İşte 7 Aralık Pazar ABC1 Reyting Sıralaması 👇
