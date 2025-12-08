onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Popüler Dizi Yeni Gününde Düşüşe Geçti: 7 Aralık Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Popüler Dizi Yeni Gününde Düşüşe Geçti: 7 Aralık Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.12.2025 - 11:44

7 Aralık Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Teşkilat, Sahtekarlar, Bahar ve Çarpıntı dizileri yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Zirve haftalardır değişmezken yine aynı dizi birinciliğini korudu, Bahar ise yeni gününde düşüş yaşadı. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teşkilat tüm kategorilerde ilk sırada yer aldı.

Teşkilat tüm kategorilerde ilk sırada yer aldı.

TRT 1’in popüler dizisi yeni sezona başladığından bu yana birinci olmayı sürdürüyor. Tek güçlü rakibi ise NOW’da yayınlanan Sahtekarlar oluyor. Sahtekarlar bir süredir tüm kategorilerde ikinciydi. Ancak dün Total ve ABC1’de ikinci, AB’de üçüncü oldu.

Show TV’den Bahar ise gün değişikliğine gitmişti ve dün yeni gününde ilk kez yayınlandı.

Show TV’den Bahar ise gün değişikliğine gitmişti ve dün yeni gününde ilk kez yayınlandı.

Total’de altıncı, AB’de beşinci ve ABC1’de altıncı oldu. Gün değişikliğinde reyting düşüşü yaşadı. 

Öte yandan Star’da yayınlanan Çarpıntı final bölümüyle ekranlardaydı. Düşük reytingler sonucu ekrana veda etmek zorunda kalan Çarpıntı dün Total’de 12., AB’de 15., ABC1’de ise 12. oldu.

Son olarak ise MasterChef reyting sıralamalarında dikkat çekti. Finaliyle birlikte Total’de dördüncü, AB ve ABC1’de üçüncü oldu.

İşte 7 Aralık Pazar Total Reyting Sıralaması 👇

İşte 7 Aralık Pazar Total Reyting Sıralaması 👇

İşte 7 Aralık Pazar AB Reyting Sıralaması 👇

İşte 7 Aralık Pazar AB Reyting Sıralaması 👇

İşte 7 Aralık Pazar ABC1 Reyting Sıralaması 👇

İşte 7 Aralık Pazar ABC1 Reyting Sıralaması 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın