Ünlü Televizyon Kanalından Radikal Karar: 30 Yıllık Logosunu Değiştiriyor!

Logonun merkezindeki “N” harfi geçmişle bugünü bağlıyor. Simgedeki yukarı ok ise hem finans dünyasındaki yükselişi temsil ediyor hem de CNBC’nin grafik diline yeni bir imza atıyor.

Hatta ok sembolünün, kanalın 2023 yayın tasarımında kullanılan “parçalanmış kare hareket” yaklaşımının devamı olduğu söyleniyor. Tasarımcılar, bu okun aynı zamanda eski NBC tavus kuşuyla görsel bir bağ kurduğunu, sanki geride bırakılmış bir tüy hissi verdiğini bile düşünüyor.

Üstelik 13 Aralık’la birlikte sadece logo değil; program açılışları, stüdyo tasarımı, animasyonlar ve grafik efektler gibi birçok alanda da değişiklik bekleniyor.