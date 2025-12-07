onedio
Ünlü Televizyon Kanalından Radikal Karar: 30 Yıllık Logosunu Değiştiriyor!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.12.2025 - 23:21

Ünlü televizyon kanalı CNBC'nin yaklaşık 30 yıldır ikonikleşen logosunu değiştirerek yepyeni bir marka kimliğine geçeceği ortaya çıktı! Hem yeni logo tanıtıldı hem de asıl değişim dönüşümün ne zaman yaşanacağının bilgisi verildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

ABD merkezli finans kanalı CNBC'nin efsane bir döneme "Hoşçakal" demeye karar verdiği ortaya çıktı.

Yaklaşık 30 yıldır hafızalara kazınan marka kimliğini ve logosunu yenileme kararı alan CNBC'nin ikonik NBC tavus kuşu göndermesini geride bırakmaya karar verdiği öğrenildi.

CNBC'nin yeni logosu ise 4 Aralık 2025’te Versant Yatırımcı Günü’nde tanıtıldı.

Yepyeni bir görsel dile geçen CNBC'nin yeniden markalaşma sürecinin 13 Aralık 2025 Cumartesi sabahı resmen başlayacağı duyuruldu. 

CNBC Başkanı KC Sullivan bu değişimi, kanalın girdiği “heyecan verici yeni dönemin sembolü” olarak yorumlayıp CNBC’nin küresel ölçekte daha da güçlendiğini vurguladı. Keskin bir şekilde de “Biz artık yeni bir sayfa açıyoruz” mesajı verdi.

İşin tatlı tarafı şu: Bu yeni tasarım bir yandan modernleşirken, bir yandan da 1989’daki ilk logoya göz kırpıyor.

Logonun merkezindeki “N” harfi geçmişle bugünü bağlıyor. Simgedeki yukarı ok ise hem finans dünyasındaki yükselişi temsil ediyor hem de CNBC’nin grafik diline yeni bir imza atıyor. 

Hatta ok sembolünün, kanalın 2023 yayın tasarımında kullanılan “parçalanmış kare hareket” yaklaşımının devamı olduğu söyleniyor. Tasarımcılar, bu okun aynı zamanda eski NBC tavus kuşuyla görsel bir bağ kurduğunu, sanki geride bırakılmış bir tüy hissi verdiğini bile düşünüyor.

Üstelik 13 Aralık’la birlikte sadece logo değil; program açılışları, stüdyo tasarımı, animasyonlar ve grafik efektler gibi birçok alanda da değişiklik bekleniyor.

