Ünlü Televizyon Kanalından Radikal Karar: 30 Yıllık Logosunu Değiştiriyor!
Ünlü televizyon kanalı CNBC'nin yaklaşık 30 yıldır ikonikleşen logosunu değiştirerek yepyeni bir marka kimliğine geçeceği ortaya çıktı! Hem yeni logo tanıtıldı hem de asıl değişim dönüşümün ne zaman yaşanacağının bilgisi verildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
ABD merkezli finans kanalı CNBC'nin efsane bir döneme "Hoşçakal" demeye karar verdiği ortaya çıktı.
İşin tatlı tarafı şu: Bu yeni tasarım bir yandan modernleşirken, bir yandan da 1989’daki ilk logoya göz kırpıyor.
Farkında mısınız? Her şey rengini kaybediyor. Minimalizm/modernizm adı altında o ruh siliniyor adeta.
Daha kötüsü olmazdı, tebrikler!
Bu sene beğenmedim çok değişmiş