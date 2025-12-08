Milyoner Yarışmasında Joker Kullanılan Soru Sosyal Medyada Gündem Oldu
Kim Milyoner Olmak İster yarışması her pazar olduğu gibi dün akşam da yeni bölümüyle ekranlardaydı. Bir yarışmacıya sorulan “Hangisi Türkiye’dedir?' sorusu ise programın ardından sosyal medyada gündeme geldi. Seçenekler karşısında risk almak istemeyen yarışmacı jokerini kullanmıştı. Gelin detaylara geçelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oktay Kaynarca’nın sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Milyoner ilgiyle takip edilen yarışmalardan.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışmacıya aşağıda yer alan “Hangisi Türkiye’dedir?” sorusu yöneltilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın