onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Milyoner Yarışmasında Joker Kullanılan Soru Sosyal Medyada Gündem Oldu

Milyoner Yarışmasında Joker Kullanılan Soru Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.12.2025 - 08:35

Kim Milyoner Olmak İster yarışması her pazar olduğu gibi dün akşam da yeni bölümüyle ekranlardaydı. Bir yarışmacıya sorulan “Hangisi Türkiye’dedir?' sorusu ise programın ardından sosyal medyada gündeme geldi. Seçenekler karşısında risk almak istemeyen yarışmacı jokerini kullanmıştı. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Milyoner ilgiyle takip edilen yarışmalardan.

Oktay Kaynarca’nın sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Milyoner ilgiyle takip edilen yarışmalardan.

Perşembe ve pazar akşamları yayınlanan programda zaman zaman yarışmacıların jokerlerini kullandığı basit sorular sosyal medyada gündeme gelebiliyor. Geçtiğimiz akşam da aynı durum yaşandı.

Yarışmacıya aşağıda yer alan “Hangisi Türkiye’dedir?” sorusu yöneltilmişti.

Yarışmacıya aşağıda yer alan “Hangisi Türkiye’dedir?” sorusu yöneltilmişti.

Şıklar ise “Tac Mahal, Pisa Kulesi, Valens Su Kemeri ve Golden Gate Köprüsü” şeklindeydi. Atmosferin etkisiyle heyecanına yenik düşen yarışmacı soruya yanıt vermek için seyirci joker hakkını kullandı. Ardından ise seyirciler yüzde yüz oranla “Valens Su Kemeri” yanıtını verdi. Yarışmacı yine de “Seyirciye güvenmiyorum” diyerek tereddüt yaşadı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın