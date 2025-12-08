Kızılcık Şerbeti’nde Bir Ayrılık Daha: Çocuk Oyuncunun Ailesi Açıklama Yaptı
Show TV’nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti bu sezon hiç olmadığı kadar aksiyona ev sahipliği yaptı. Dizi ilk sezonuyla büyük bir başarı elde ederek izleyici kitlesini oturtmuştu. Bu sezon ise 4. sezonu ile ekranlarda yeniden yer aldı ancak eski popülerliğini yakalayamadı. Dizide kadrodan ayrılanlar, set içinde yaşananlar kaoslar, değişen hikayeler derken bir sarsıntı yaşandı. Şimdiyse dizide bir değişiklik daha olduğu ortaya çıktı. Gelin detaylara geçelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıvılcım ve Ömer çiftinin bir erkek çocukları olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bebeğin diziden ayrıldığını aşağıdaki paylaşımıyla dile getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın