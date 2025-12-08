onedio
Kızılcık Şerbeti'nde Bir Ayrılık Daha: Çocuk Oyuncunun Ailesi Açıklama Yaptı

Kızılcık Şerbeti’nde Bir Ayrılık Daha: Çocuk Oyuncunun Ailesi Açıklama Yaptı

08.12.2025 - 10:19

Show TV’nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti bu sezon hiç olmadığı kadar aksiyona ev sahipliği yaptı. Dizi ilk sezonuyla büyük bir başarı elde ederek izleyici kitlesini oturtmuştu. Bu sezon ise 4. sezonu ile ekranlarda yeniden yer aldı ancak eski popülerliğini yakalayamadı. Dizide kadrodan ayrılanlar, set içinde yaşananlar kaoslar, değişen hikayeler derken bir sarsıntı yaşandı. Şimdiyse dizide bir değişiklik daha olduğu ortaya çıktı. Gelin detaylara geçelim…

Kıvılcım ve Ömer çiftinin bir erkek çocukları olmuştu.

Kıvılcım ve Ömer çiftinin bir erkek çocukları olmuştu.

Birlikteliklerindeki ayrılıklara, engellere ve tüm yaşananlara rağmen onların bebekleriyle birlikte nihayet bir aile olduklarını izliyorduk. Ancak dizideki Kemal’e hayat veren bebeğin annesi sosyal medya paylaşımıyla soru işaretlerine yol açtı.

Bebeğin diziden ayrıldığını aşağıdaki paylaşımıyla dile getirdi.

Bebeğin diziden ayrıldığını aşağıdaki paylaşımıyla dile getirdi.

Hal böyle olunca izleyiciler de Kemal bebeğe ne olacağını merak etti. Kıvılcık karakterinin yeniden evlat acısı çekeceği iddiaları, senaryonun nasıl ilerleyeceği, yoksa yalnızca oyuncu değişikliği mi yaşanacağı sosyal medyada yer alan sorulardan oldu.

