Kızılcık Şerbeti’nde Bir Ayrılık Daha: Çocuk Oyuncunun Ailesi Açıklama Yaptı

Show TV’nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti bu sezon hiç olmadığı kadar aksiyona ev sahipliği yaptı. Dizi ilk sezonuyla büyük bir başarı elde ederek izleyici kitlesini oturtmuştu. Bu sezon ise 4. sezonu ile ekranlarda yeniden yer aldı ancak eski popülerliğini yakalayamadı. Dizide kadrodan ayrılanlar, set içinde yaşananlar kaoslar, değişen hikayeler derken bir sarsıntı yaşandı. Şimdiyse dizide bir değişiklik daha olduğu ortaya çıktı. Gelin detaylara geçelim…