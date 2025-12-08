onedio
Çarpıntı Dizisinin Finalindeki Detay İzleyicinin Beğenisini Kazandı

Elif Sude Yenidoğan
08.12.2025 - 12:30

Star’da yeni sezonda başlayan Çarpıntı dizisi dün son kez ekranlara geldi. Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Deniz Çakır ve Sibel Taşlıoğlu’nun başrolü paylaştığı proje büyük umutlarla yayına başlamıştı. Ancak düşük reytingler sonucu işler planlandığı gibi gitmedi. Şimdiyse final bölümünde dikkat çeken detay ve gelen veda yorumlarını sizler için derledik. Gelin detaylara geçelim…

Çarpıntı dizisi 13. bölümüyle seyircilere veda etti.

Dizinin oyuncu kadrosu ilk açıklandığında güçlü isimlerin yer alıyor olması izleyicileri epey heyecanlandırmıştı. Pazar günleri ekranlara gelen dizinin Teşkilat ve Sahtekarlar olmak üzere iki rakibi vardı. Ancak Çarpıntı reytinglerde yükselişi başaramadı ve dizide final kararı alındı.

Final bölümü için seyirciler X’te buluştu. Kadroya övgüler gelirken bir de dikkat çeken bir sahne oldu. Dizinin afişinin, son sahnede canlandırılması beğeni kazandı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
