Çarpıntı Dizisinin Finalindeki Detay İzleyicinin Beğenisini Kazandı

Dizinin oyuncu kadrosu ilk açıklandığında güçlü isimlerin yer alıyor olması izleyicileri epey heyecanlandırmıştı. Pazar günleri ekranlara gelen dizinin Teşkilat ve Sahtekarlar olmak üzere iki rakibi vardı. Ancak Çarpıntı reytinglerde yükselişi başaramadı ve dizide final kararı alındı.

Final bölümü için seyirciler X’te buluştu. Kadroya övgüler gelirken bir de dikkat çeken bir sahne oldu. Dizinin afişinin, son sahnede canlandırılması beğeni kazandı.