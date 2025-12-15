onedio
Haberler
TV
Final Kararı Alan İki Diziden Beyazıt Öztürk'ün Dönüşüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Final Kararı Alan İki Diziden Beyazıt Öztürk'ün Dönüşüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.12.2025 - 22:32

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

15 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Hayal Köseoğlu, Bahar'ın kendisi yüzünden final yaptığını iddia eden izleyiciye sert çıktı.

Hayal Köseoğlu, Bahar'ın kendisi yüzünden final yaptığını iddia eden izleyiciye sert çıktı.

Onun diziye girmesi sebebiyle dizinin düşüş yaşadığını ve bu yüzden final kararı aldığını söyleyen izleyiciye cevap veren Hayal Köseoğlu, 'İnsanın emeğini hiçe saymak iğrenç bir şey' diyerek sözlerine başladı.

Detaylar:

Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor.

Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor.

2018'de ekrana veda eden Beyaz Show'dan heyecanlandıran haber geldi. Kanal D, Beyaz Show için paylaşım yaptı!

Detaylar:

Şebnem Bozoklu, Rüya Gibi dizisine dahil olmayı neden kabul ettiğini açıkladı.

Şebnem Bozoklu, Rüya Gibi dizisine dahil olmayı neden kabul ettiğini açıkladı.

İbrahim Selim'le Bu Gece programına konuk olan Şebnem Bozoklu, herkesi güldüren bir itirafta bulundu. Diziye girme nedeninin bir küfür olduğunu dile getirdi.

Detaylar:

NOW TV dizisi için final kararı alınabilir.

NOW TV dizisi için final kararı alınabilir.

Ekranların sevilen dizilerinden biri olan yapım, 12. bölümünde gelen reytinge göre kararını verecek. Dizinin reytingi yükselmezse 13. bölümde final yapacak.

Detaylar:

MasterChef Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşti.

MasterChef Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşti.

All Star formatında yayınlanan Altın Kupa'da büyük ödül belli oldu. Şefler, büyük ödülü açıkladı.

Detaylar:

Bir final kararı da Show TV'den geldi.

Bir final kararı da Show TV'den geldi.

3 sezondur ekranlarda yer alan dizi, final yapıyor. Show TV'nin iddialı dizisi için 64. bölümde final kararı kesinleşti.

Detaylar:

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.

Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.

8-14 Aralık haftasında haftanın en çok izlenen dizisi yeniden Uzak Şehir oldu. Kanal D, bu hafta reytinglerde öne çıktı.

Detaylar:

Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacı ilk soruda joker kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacı ilk soruda joker kullandı.

Yabancı uyruklu yarışmacının ilk soruda joker kullanması gündem oldu. Yarışmacı, barajı geçmeyi başardı.

Detaylar:

14 Aralık Pazar reyting sonuçları belli oldu.

14 Aralık Pazar reyting sonuçları belli oldu.

Teşkilat, Sahtekarlar ve Bahar dizilerinin yayınlandığı akşam reyting zirvesinde yer alan dizi merak edildi. Zirveyi TRT dizisi kaptı.

Detaylar:

Sıla Türkoğlu Doc dizisiyle kesin olarak anlaştı.

Sıla Türkoğlu Doc dizisiyle kesin olarak anlaştı.

Alina Boz'un anlaştığı ancak son anda yerine Sıla Türkoğlu'nun geldiği öğrenilmişti. Diziyle resmen anlaşan Sıla Türkoğlu'ndan ilk poz geldi.

Detaylar:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
