Final Kararı Alan İki Diziden Beyazıt Öztürk'ün Dönüşüne TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
15 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayal Köseoğlu, Bahar'ın kendisi yüzünden final yaptığını iddia eden izleyiciye sert çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyazıt Öztürk ekranlara dönüyor.
Şebnem Bozoklu, Rüya Gibi dizisine dahil olmayı neden kabul ettiğini açıkladı.
NOW TV dizisi için final kararı alınabilir.
MasterChef Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir final kararı da Show TV'den geldi.
Haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu.
Kim Milyoner Olmak İster'de bir yarışmacı ilk soruda joker kullandı.
14 Aralık Pazar reyting sonuçları belli oldu.
Sıla Türkoğlu Doc dizisiyle kesin olarak anlaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın