Filistin'i Destekleyen Dünyaca Ünlü Şarkıcı Dua Lipa İsrail Yanlısı Menajerini Kovdu

Dilara Şimşek
22.09.2025 - 09:44

İsrail'in Gazze'de ablukası sürerken dünyaca ünlü isimler de Filistin'e desteklerini açıklıyor. Eserleri milyonlarca dinlenmeye ulaşan dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa da Filistin'e desteğini açıklayan ünlülerden. Dua Lipa, yeni Filistin çıkışıyla gündem oldu. Dünyaca ünlü şarkıcı, İsrail yanlısı menajeri David Levy ile yollarını ayırdı. David Levy'nin Filistin yanlısı rap grubunun, Glastonbury Festivali'ne çıkmaması için gizli mektup yazdığı ortaya çıkmıştı.

Kosova kökenli dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Filistin’i destekleyen; İsrail’i kınayan ünlülerden biri. İngiliz medyası Daily Mail’de yer alan habere göre Dua Lipa, İsrail yanlısı menajeri David Levy’i kovdu. Bunun nedeni ise Levy’in Glastonbury Festivali’nin kurucusuna özel ve gizli bir mektup yazması oldu. Bu mektubun içeriği ise Filistin yanlısı rap grubu Kneecap’in festivalde çıkmamasına yönelikti.

Levy, grubun 'Hizbullah bağlantısı' olduğunu iddia ederek festivalden çıkarılmasını talep etti. Mektubun sızdırılmasının ardından Dua Lipa, Levy ile tüm bağlantılarını kopardı. Daily Mail'e konuşan ünlü isme yakın bir kaynak, 'Dua, ekibi aracılığıyla David Levy'nin artık müziği üzerinde çalışmadığından emin oldu. O, açıkça Filistin yanlısı ve bu David'le uyuşmuyor. Onu, İsrail'in Gazze'deki savaşını ve Filistinlilere yönelik korkunç muameleyi destekleyen biri olarak görüyor ve bu, gönderdiği mektupta çok açık bir şekilde ortaya konuldu'' dedi.

