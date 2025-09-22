Filistin'i Destekleyen Dünyaca Ünlü Şarkıcı Dua Lipa İsrail Yanlısı Menajerini Kovdu

Levy, grubun 'Hizbullah bağlantısı' olduğunu iddia ederek festivalden çıkarılmasını talep etti. Mektubun sızdırılmasının ardından Dua Lipa, Levy ile tüm bağlantılarını kopardı. Daily Mail'e konuşan ünlü isme yakın bir kaynak, 'Dua, ekibi aracılığıyla David Levy'nin artık müziği üzerinde çalışmadığından emin oldu. O, açıkça Filistin yanlısı ve bu David'le uyuşmuyor. Onu, İsrail'in Gazze'deki savaşını ve Filistinlilere yönelik korkunç muameleyi destekleyen biri olarak görüyor ve bu, gönderdiği mektupta çok açık bir şekilde ortaya konuldu'' dedi.