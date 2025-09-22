Filistin'i Destekleyen Dünyaca Ünlü Şarkıcı Dua Lipa İsrail Yanlısı Menajerini Kovdu
İsrail'in Gazze'de ablukası sürerken dünyaca ünlü isimler de Filistin'e desteklerini açıklıyor. Eserleri milyonlarca dinlenmeye ulaşan dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa da Filistin'e desteğini açıklayan ünlülerden. Dua Lipa, yeni Filistin çıkışıyla gündem oldu. Dünyaca ünlü şarkıcı, İsrail yanlısı menajeri David Levy ile yollarını ayırdı. David Levy'nin Filistin yanlısı rap grubunun, Glastonbury Festivali'ne çıkmaması için gizli mektup yazdığı ortaya çıkmıştı.
Dua Lipa'nın menajeri Filistin yanlısı bir rap grubunun festivale çıkmaması için gizli mektup yazdı.
Gizli mektubun sızdırılmasının ardından Dua Lipa, menajerini kovdu.
