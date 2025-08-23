onedio
Filenin Sultanları’ndan Muhteşem Başlangıç: Dünya Voleybol Şampiyonası’na Galibiyetle Başladı

Dilara Şimşek
23.08.2025 - 17:06

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası’nın ilk maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Şampiyonaya muhteşem başlangıç yapan Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Dünya Voleybol Şampiyonası başladı. Filenin Sultanları muhteşem açılış yaptı.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye ile İspanya takımları, Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. 

Filenin Sultanları İspanya'yı setlerde 3-0 mağlup etmeyi başardı.

  • 1. set sonucu | Türkiye 25-18 İspanya

  • 2. set sonucu | Türkiye 25-20 İspanya

  • 3. set sonucu | Türkiye 25-23 İspanya

Filenin Sultanları bir sonraki maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. 25 Ağustos Pazartesi günü oynanacak olan mücadele TSİ 15.30’da başlayacak.

Dünya Voleybol Şampiyonası 7 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. gruplarda ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek.

Melissa Vargas ve Yaprak Erkek, karşılaşmaya damga vurdu.

Filenin Sultanları'nın muhteşem açılışında günün en skorer ismi Yaprak Erkek oldu. Skor dağılımı şöyle:

15 - Yaprak

14 - Vargas

12 - Ebrar

9 - Jack

6 - Zehra

1 - Elif

Dilara Şimşek
