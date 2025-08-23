Filenin Sultanları’ndan Muhteşem Başlangıç: Dünya Voleybol Şampiyonası’na Galibiyetle Başladı

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye ile İspanya takımları, Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları İspanya'yı setlerde 3-0 mağlup etmeyi başardı.

1. set sonucu | Türkiye 25-18 İspanya

2. set sonucu | Türkiye 25-20 İspanya

3. set sonucu | Türkiye 25-23 İspanya

Filenin Sultanları bir sonraki maçında Bulgaristan ile karşılaşacak. 25 Ağustos Pazartesi günü oynanacak olan mücadele TSİ 15.30’da başlayacak.

Dünya Voleybol Şampiyonası 7 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. gruplarda ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek.