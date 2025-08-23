Filenin Sultanları’ndan Muhteşem Başlangıç: Dünya Voleybol Şampiyonası’na Galibiyetle Başladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’da düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası’nın ilk maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Şampiyonaya muhteşem başlangıç yapan Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya Voleybol Şampiyonası başladı. Filenin Sultanları muhteşem açılış yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Melissa Vargas ve Yaprak Erkek, karşılaşmaya damga vurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın