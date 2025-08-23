onedio
Ali Koç İle Telefon Görüşmesini Paylaşmıştı: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Fenerbahçe’den Özür Diledi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.08.2025 - 14:22

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Fuarı’ndan satın aldığı aslan heykelini X hesabından paylaşıp Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a gönderme yapmıştı. Bunun üzerine Ali Koç’un kendisini aradığını dün (22 Ağustos Cuma) X hesabından paylaşan Tanju Özcan, “Parasından aldığı cesaretle Ali Koç bana had bildirmeye kalktı, tabi ki ağzının payını aldı” ifadelerini kullanmıştı. 

Bugün ise X hesabından yeni paylaşım yapan Özcan, söylediklerinin farklı yerlere çekildiğini savunarak Fenerbahçe’den özür diledi. Özcan, geçmiş dönemde Meclis’te yaptığı Fenerbahçe ile ilgili bir konuşmayı da paylaştı.

Tanju Özcan ve Ali Koç arasında gerginlik.

twitter.com

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fenerbahçe Başkanı arasındaki gerginlik bu paylaşımla başladı. Bolu Fuarı’ndan aldığı aslan heykelini paylaşan Özcan, X hesabından bir paylaşım yaptı ve “Sayın Ali Koç, Bolu Fuarında resimde görünen aslanı satın aldım. Eğer üç iş günü içinde, Dominik Livakovic, Archie Brown ve Talisca'yı Boluspor'a göndermezseniz bu aslanı Bolu meydanına dikip adını Ali Koç koyacağım” ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan, Ali Koç'un kendisini aradığı paylaştı: “Yalı çocuğu şımarıklığıyla, seçilmiş insanlara telefon edip hakaret etmeye bir daha kalkışma."

twitter.com

22 Ağustos Cuma günü X hesabından paylaşım Tanju Özcan ve Ali Koç arasında gerginlik çıktı. Ali Koç'un kendisini aradığını söyleyen Özcan, 'Ali Koç biraz önce beni aradı. Parasından aldığı cesaretle olsa gerek bana had bildirmeye kalktı. Tabi ki ağzının payını da aldı' dedi.

Özcan'ın tepkisi şöyle oldu:

'Bak Ali Koç! Ben fabrikatör Vehbi Koç’un torunu değilim, orman köylüsü gariban Mehmet Özcan’ın torunuyum. Dedemin-Babamın paraları sayesinde bulunduğum noktalara gelmedim. Cumhuriyet’in faziletleri sayesinde iyi bir eğitim aldım ve halkın sevgisi ve desteği ile 6 sefer seçildim. 

'Yalı çocuğu' şımarıklığıyla seçilmiş insanlara telefon edip hakaret etmeye bir daha kalkışma! Zira, para her yerde geçmez, her kuşun eti de yenmez. 

Doğru ben Fenerbahçeli değilim. Beni Sayın Aziz Yıldırım’a sorabilirsin. Fenerbahçe kulübüne 3 Temmuz Fetö kumpası kurulurken, çok büyük, paralı-pullu, anlı-şanlı Fenerbahçeliler kafasını kuma gömdüğü sırada, TBMM kürsüsünden bu kumpası ifşa eden tek Milletvekiliyim. 

Gel, yol yakınken bu telefon konuşmasını hiç olmamış sayalım. Şahsındam değil ama 'Talisca, Boluspor gibi bir kulüpte oynayacak oyuncu mu?' şeklinde çirkin bir tabirle aşağılayama çalıştığın Boluspor kulübünden özür dile ve mevzuyu kapatalım.'

Tanju Özcan bu kez geçmiş yıllarda Meclis'te gerçekleştirdiği Fenerbahçe konuşmasını paylaşarak özür diledi👇🏻

twitter.com

'Bazen algılar, gerçeklerin önüne geçebilmektedir. Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir spor kulübünün taraftarlarına yönelik hasmane bir tutum içerisinde bulunmadım. Ancak genel söylemlerim nedeniyle, halihazırda şahsıma karşı olumsuz bir tutum sergileyen bazı kişi ve gruplar, mizah amacıyla başlatılan bir süreci farklı şekilde yorumlayarak değerli Fenerbahçe taraftarlarını şahsıma karşı kışkırtmaya çalışmıştır.

Bu süreçte herhangi bir kötü niyet taşımadığımı özellikle belirtmek isterim. Bununla birlikte, maksadımı aştığımı samimiyetle düşünen Fenerbahçe taraftarlarına, bu videoyu paylaşarak Fenerbahçe camiasına yanlış anlaşılmalar için özürlerimi iletiyorum.'

Tanju Özcan'ın paylaştığı o videoyu buradan izleyebilirsiniz:

