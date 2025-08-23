Ali Koç İle Telefon Görüşmesini Paylaşmıştı: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Fenerbahçe’den Özür Diledi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Fuarı’ndan satın aldığı aslan heykelini X hesabından paylaşıp Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a gönderme yapmıştı. Bunun üzerine Ali Koç’un kendisini aradığını dün (22 Ağustos Cuma) X hesabından paylaşan Tanju Özcan, “Parasından aldığı cesaretle Ali Koç bana had bildirmeye kalktı, tabi ki ağzının payını aldı” ifadelerini kullanmıştı.
Bugün ise X hesabından yeni paylaşım yapan Özcan, söylediklerinin farklı yerlere çekildiğini savunarak Fenerbahçe’den özür diledi. Özcan, geçmiş dönemde Meclis’te yaptığı Fenerbahçe ile ilgili bir konuşmayı da paylaştı.
Tanju Özcan ve Ali Koç arasında gerginlik.
Tanju Özcan, Ali Koç'un kendisini aradığı paylaştı: “Yalı çocuğu şımarıklığıyla, seçilmiş insanlara telefon edip hakaret etmeye bir daha kalkışma."
Tanju Özcan bu kez geçmiş yıllarda Meclis'te gerçekleştirdiği Fenerbahçe konuşmasını paylaşarak özür diledi👇🏻
Tanju Özcan'ın paylaştığı o videoyu buradan izleyebilirsiniz:
