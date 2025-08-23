Beşiktaş’ın Eski Futbolcusu Evli Olmasına Rağmen İkinci Kez Evlendi
2019 yılında Beşiktaş’a 1 yıllığına kiralık olarak transfer olan Mohamed Elneny, 10 yıllık eşi ve 3 çocuğuna rağmen ikinci kez evlendi. İkinci eşi hamile olan Elneny’in bu hareketi tepkileri de beraberinde getirdi. İddialara göre Elneny'nin ikinci evliliğini 2024 yılında gerçekleştirdiği ileri sürüldü, düğün töreninden fotoğraflar ise yeni ortaya çıktı.
Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny'nin gizlice ikinci evliliğini yaptığı ortaya çıktı.
2024'te gizlice evlendiği iddia edildi.
Gelen tepkilerden birkaçı şöyle:
