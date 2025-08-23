onedio
article/comments
article/share
Beşiktaş’ın Eski Futbolcusu Evli Olmasına Rağmen İkinci Kez Evlendi

Beşiktaş'ın Eski Futbolcusu Evli Olmasına Rağmen İkinci Kez Evlendi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
23.08.2025 - 12:31

2019 yılında Beşiktaş’a 1 yıllığına kiralık olarak transfer olan Mohamed Elneny, 10 yıllık eşi ve 3 çocuğuna rağmen ikinci kez evlendi. İkinci eşi hamile olan Elneny’in bu hareketi tepkileri de beraberinde getirdi. İddialara göre Elneny'nin ikinci evliliğini 2024 yılında gerçekleştirdiği ileri sürüldü, düğün töreninden fotoğraflar ise yeni ortaya çıktı.

Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny'nin gizlice ikinci evliliğini yaptığı ortaya çıktı.

Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny'nin gizlice ikinci evliliğini yaptığı ortaya çıktı.

Mohamed Elneny 10 sene önce Amal El Henawy ile evlendi. İlk evliliğinden üç çocuğu bulunan futbolcunun Faslı blog yazarı Hanan Moja ile evlendiği ortaya çıktı. Elneny’nin boşanmadan ikinci kez evlenmesi tepki çekti. 

Üstelik bu evliliğin 10 Ekim’de gerçekleştiği iddia edildi.

2024'te gizlice evlendiği iddia edildi.

2024'te gizlice evlendiği iddia edildi.

Sosyal medyada Hanan Moja’nın hamilelik fotoğrafı paylaşmasıyla olay gün yüzüne çıktı. Elneny’nin yüzünü emojilerle kapatan Hanan Moja’nın paylaşımları kendisini ele verdi.

Elneny’nin ikinci evliliği tepkilere neden oldu.

Gelen tepkilerden birkaçı şöyle:

Gelen tepkilerden birkaçı şöyle:

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
