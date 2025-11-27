ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 27 Kasım 2025 Perşembe akşamı futbol tarihine dair önemli bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Dört yılda bir gerçekleşen ve ilk kez 1991’de Çin’de düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nı en çok kazanan ülke hangisidir?” sorusu yöneltildi. Kadın futbolunun küresel başarılarındaki lider ülkeyi merak eden izleyiciler sorunun yanıtına odaklandı.