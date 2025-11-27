onedio
FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nı En Çok Kazanan Ülke Hangisidir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
27.11.2025 - 22:52

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 27 Kasım 2025 Perşembe akşamı futbol tarihine dair önemli bir soruya yer verdi. Yarışmacıya “Dört yılda bir gerçekleşen ve ilk kez 1991’de Çin’de düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nı en çok kazanan ülke hangisidir?” sorusu yöneltildi. Kadın futbolunun küresel başarılarındaki lider ülkeyi merak eden izleyiciler sorunun yanıtına odaklandı.

Dört yılda bir gerçekleşen ve ilk kez 1991’de Çin’de düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nı en çok kazanan ülke hangisidir?

A: İspanya

B: ABD

C: Brezilya

D: Almanya

Doğru Cevap: B: ABD

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
