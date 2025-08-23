onedio
Fatih Akın Filmlerinde Ustalıkla Başrolden Rol Çalan Etkileyici Şarkılar

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
23.08.2025 - 23:57

Fatih Akın, Türk sinemasının en kendine özgü yönetmenlerinden biri. Filmlerindeki derinlikli hikaye anlatımının yanı sıra, adeta başlı başına birer karaktere dönüşen müzik seçimleriyle de tanınıyor. Öyle ki, bazı şarkılar sahnelerin önüne geçip, izleyicinin ruhunda ayrı bir yer ediniyor. İşte Fatih Akın filmlerinde başrolden rol çalan o eşsiz şarkılar!

Sezen Aksu - Vazgeçtim

Duman - İstanbul

The Kinks - Sunny Afternoon

Bilderbuch - Maschin

Beirut - Postcards from Italy

Mercan Dede - Ab-ı Hayat (The Water of Life)

Dönmeyen Yıllar

Roger - I Want To Be Your Man

