Fatih Akın Filmlerinde Ustalıkla Başrolden Rol Çalan Etkileyici Şarkılar
Fatih Akın, Türk sinemasının en kendine özgü yönetmenlerinden biri. Filmlerindeki derinlikli hikaye anlatımının yanı sıra, adeta başlı başına birer karaktere dönüşen müzik seçimleriyle de tanınıyor. Öyle ki, bazı şarkılar sahnelerin önüne geçip, izleyicinin ruhunda ayrı bir yer ediniyor. İşte Fatih Akın filmlerinde başrolden rol çalan o eşsiz şarkılar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezen Aksu - Vazgeçtim
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Duman - İstanbul
The Kinks - Sunny Afternoon
Bilderbuch - Maschin
Beirut - Postcards from Italy
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mercan Dede - Ab-ı Hayat (The Water of Life)
Dönmeyen Yıllar
Roger - I Want To Be Your Man
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın