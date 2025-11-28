onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Evrim Akın, Bu Defa da Asena Keskinci'nin Annesiyle Mesajlaşmalarını Yayınladı

Evrim Akın, Bu Defa da Asena Keskinci'nin Annesiyle Mesajlaşmalarını Yayınladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.11.2025 - 23:25

Evrim Akın, eski rol arkadaşı Asena Keskinci'nin kendisine yönelttiği iddialara yanıt vermeye devam ediyor. Yaptığı basın açıklamasıyla Asena Keskinci'ye şiddet uygulamadığını ve babasının telefon numarasını istemediğini belirten Akın, şimdi de Asena Keskinci'nin annesinin kendisine gönderdiği mesajları yayınladı.

KAYNAK: Müge Dağıstanlı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evrim Akın, son dönemde gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Evrim Akın, son dönemde gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Bez Bebek dizisinde rol alan Asena Keskinci, TikTok hesabında yayınladığı videolarla Evrim Akın hakkında ciddi iddialarda bulunmuştu. Evrim Akın'ın sette kendisine kötü davranıp şiddet uyguladığını belirten Keskinci, ayrıca Akın'ın babasıyla ilişkisi olduğunu açıklamıştı.

Evrim Akın, hem Asena Keskinci'yle hem de babası Güray Keskinci'yle mesajlaşmalarını yayınlayıp iddiaları reddederken yeni bir paylaşım daha yaptı.

Evrim Akın, bu defa Asena Keskinci'nin annesiyle olan mesajlaşmalarını yayınladı.

Evrim Akın, bu defa Asena Keskinci'nin annesiyle olan mesajlaşmalarını yayınladı.

Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci'yle 3 yıldır kesintisiz ilişkisi olduğunu ve öncesinde ilişki yaşamadıklarını belirten Akın, Asena Keskinci'nin annesinin kendisine 2020 yılına kadar gönderdiği mesajları paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın