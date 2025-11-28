Evrim Akın, Bu Defa da Asena Keskinci'nin Annesiyle Mesajlaşmalarını Yayınladı
Evrim Akın, eski rol arkadaşı Asena Keskinci'nin kendisine yönelttiği iddialara yanıt vermeye devam ediyor. Yaptığı basın açıklamasıyla Asena Keskinci'ye şiddet uygulamadığını ve babasının telefon numarasını istemediğini belirten Akın, şimdi de Asena Keskinci'nin annesinin kendisine gönderdiği mesajları yayınladı.
KAYNAK: Müge Dağıstanlı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evrim Akın, son dönemde gündemden düşmeyen isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evrim Akın, bu defa Asena Keskinci'nin annesiyle olan mesajlaşmalarını yayınladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın