Evinizi Misler Gibi Kokutmanın Bilimsel Yolları

Mutfağınızda oluşan kötü kokuların sebebi, bakterilerin sevdiği nemli ve yağlı yüzeyleri. Karbonat, bu kokuları dengelerken limon da doğal bir antibakteriyel görevi görüyor. Yapmanız gereken tek şey, küçük bir kaseye karbonat koyup içine birkaç dilim limon eklemek. Bu karışım hem kokuyu emecek hem de limonun ferah kokusunu yayacak. Üstelik bilimsel olarak, sitrik asit ve sodyumun bikarbonat ile birleştiğinde koku moleküllerini parçaladığını da biliyoruz. Bunu özellikle mutfakta, çöp kovasının yakınında uygulayın. 2-3 günde bir tazeleyin, mis gibi bir evin kapısını aralayın.