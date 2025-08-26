onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Evinizi Misler Gibi Kokutmanın Bilimsel Yolları

etiket Evinizi Misler Gibi Kokutmanın Bilimsel Yolları

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
26.08.2025 - 11:01

Kabul edelim, mis gibi kokan bir ev herkese beni hemen burada bırakın dedirtiyor. Ama bazen evimiz dışarıdan gelen kokuları sünger gibi emiyor! Yemek, çamaşır, hatta komşunun pişirdiği sarımsaklı menemen… Panik yapmıyoruz. Bilim diyor ki evinizi sadece güzel değil, kalıcı şekilde mis kokutmanın yolları da var. Haydi birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Limon ve karbonat ikilisini kullanarak kötü kokuları yok edebilirsiniz.

Limon ve karbonat ikilisini kullanarak kötü kokuları yok edebilirsiniz.

Mutfağınızda oluşan kötü kokuların sebebi, bakterilerin sevdiği nemli ve yağlı yüzeyleri. Karbonat, bu kokuları dengelerken limon da doğal bir antibakteriyel görevi görüyor. Yapmanız gereken tek şey, küçük bir kaseye karbonat koyup içine birkaç dilim limon eklemek. Bu karışım hem kokuyu emecek hem de limonun ferah kokusunu yayacak. Üstelik bilimsel olarak, sitrik asit ve sodyumun bikarbonat ile birleştiğinde koku moleküllerini parçaladığını da biliyoruz. Bunu özellikle mutfakta, çöp kovasının yakınında uygulayın. 2-3 günde bir tazeleyin, mis gibi bir evin kapısını aralayın.

Perdeleri ve koltukları kokularla bezeyerek evinize kalıcı ferahlık katabilirsiniz.

Evdeki kötü kokuların %70’i, bilim insanlarının dediğine göre kumaşlara ve yumuşak yüzeylere yapışıyor. Perdeler, koltuklar ve hatta yastık kılıfları bu kokuları resmen hapsediyor. Sprey şişesine su, bir çay kaşığı karbonat ve birkaç damla lavanta yağı ekleyin. Kumaşlara hafifçe sıkın, kurudukça mis gibi bir koku yayılacak. Bu yöntemi haftada bir uygularsanız, evinizin kendi imzası olan bir kokusu olacak.

Fırında tarçın ve vanilya ısıtarak evinizi kurabiye gibi kokutabilirsiniz.

Fırında tarçın ve vanilya ısıtarak evinizi kurabiye gibi kokutabilirsiniz.

Bilimsel olarak, sıcak hava koku moleküllerini daha hızlı yayıyor. O yüzden bir fırın hilesi ile evinizi mis gibi yapabilirsiniz. Küçük bir fırın kabına biraz su, bir çubuk tarçın ve birkaç damla vanilya özütü koyun. Fırını düşük derecede 15 dakika çalıştırın, sonra kapatın ve kapısını açık bırakın. Tüm ev, sıcacık kurabiye gibi kokacak. Bu yöntemi özellikle misafir gelmeden önce uygularsanız çok memnun kalırsınız.

Bitkilerin gücünden faydalanın.

Bitkilerin gücünden faydalanın.

NASA’nın bile araştırdığı bir şey var! Bitkiler sadece oksijen üretmekle kalmıyor, havadaki kötü kokuları ve toksinleri de emiyor. Özellikle paşa kılıcı, barış çiçeği ve areka palmiyesi bu konuda şampiyon. Onları salonunuzun ve yatak odanızın stratejik köşelerine yerleştirin. Sadece havayı temizlemekle kalmayacak minik bir ormanın içinde yaşıyormuş hissi de verecek. Ayrıca ekleyelim! Bitkilerin arasında minik LED ışıklar koyarsanız görsel olarak da tatmin edici olacak.

Kahve telvesini kullanarak kötü kokuları doğal şekilde yok edebilirsiniz.

Kahve telvesini kullanarak kötü kokuları doğal şekilde yok edebilirsiniz.

Kahve, sadece sabahları hayata bağlamıyor aynı zamanda doğal bir koku emici görevi de görüyor. Bir kaba koyduğunuz taze kahve telvesi, havadaki ağır kokuları sünger gibi emecek. Bunu özellikle buzdolabı, ayakkabılık veya mutfak köşelerinde deneyin. Zira bilimsel olarak, kahvedeki azot molekülleri kokuyu bağlayarak hapsediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaynar suya damlatacağınız uçucu yağlarla evinizi anında ferahlatabilirsiniz.

Uçucu yağlar sadece güzel kokmakla mükellef değil. Havadaki bakterileri de azaltıyorlar. Kaynar su dolu bir kaseye 3-4 damla okaliptüs, lavanta veya nane yağı damlatın. Buhar havaya karıştıkça hem ferah bir koku yayılacak hem de havayı daha temiz hissedeceksiniz. Özellikle kışın camlar kapalıyken bu yöntem adeta bir mucize.

Temizlikte sirkeye mutlaka yer verin.

Temizlikte sirkeye mutlaka yer verin.

Evet, sirkenin kokusu başlangıçta keskin ama bilimsel olarak en etkili koku dengeleyicilerinden biri. Bir sprey şişesine su ve beyaz sirke karışımı hazırlayın, mutfak tezgahlarını ve cam yüzeyleri silin. Sirke kokusu 15-20 dakika içinde kaybolup yerini daha ferah bir havaya bırakacak. Ayrıca bu yöntem bakterileri de yok edeceğinden koku sorunu da kökten çözülecek.

Doğal mumlarla kolaylıkla evinizin güzel kokmasını sağlayabilirsiniz.

Parafinli mumlar havayı ağırlaştırıyor ama doğal soya veya balmumu mumlar hem güvenli hem de uzun süre kalıcı koku sağlıyor. Vanilya, sandal ağacı ve narenciye kokulu bir mum seçin ve akşamları bir saat yakın. Mum yandıkça, sıcak hava akımı kokuyu odanın her köşesine taşıyacak.

Çöp kovasını karbonat ve limon yağı ile ovarak kokuyu kaynağında yok edebilirsiniz.

Çöp kovasını karbonat ve limon yağı ile ovarak kokuyu kaynağında yok edebilirsiniz.

Evdeki kötü kokuların gizli kaynağı genelde çöp kovası olur. Çöpe atmadan önce poşetin dibine biraz karbonat serpin ve birkaç damla limon yağı damlatın. Karbonat kokuyu emecek, limon yağı da taze bir koku yayacak. Bu şekilde kokuyu evin başka yerlerine ulaşamayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın