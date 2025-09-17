Evinin Enerjisini Yükseltecek Şey Ne?
Evimiz, bizi en iyi yansıtan yerdir. Orada geçirdiğimiz zaman, enerjimizi doğrudan etkiler. Peki, hangi küçük dokunuşlarla yaşam alanını daha pozitif ve canlı hale getirebilirsin?
Merak ettiysen seni teste alalım👇🏻
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
2. Her gün süpürge çalıştırıyor musun?
3. Ev temizliği konusunda ne kadar detaycısın? Puanlar mısın?
4. Evde hiç kullanmadığın eşyalar var mı?
5. Evinin konforundan memnun musun?
6. Sence evinin enerjisi en düşük bölümü neresi?
7. Evdeki mobilya ve dekorasyon miktarını merak ettik...
8. Evinin genel atmosferini nasıl?
9. Son olarak, evinin hava kalitesinden memnun musun?
Philips AquaTrio 9000 Süpürge!
Tamamen kendine ait bir köşe oluştur!
Hava temizleyicisi!
Bitkiler!
