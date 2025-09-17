onedio
Evinin Enerjisini Yükseltecek Şey Ne?

miray soysal
17.09.2025 - 10:33

Evimiz, bizi en iyi yansıtan yerdir. Orada geçirdiğimiz zaman, enerjimizi doğrudan etkiler. Peki, hangi küçük dokunuşlarla yaşam alanını daha pozitif ve canlı hale getirebilirsin?

Merak ettiysen seni teste alalım👇🏻

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Her gün süpürge çalıştırıyor musun?

3. Ev temizliği konusunda ne kadar detaycısın? Puanlar mısın?

4. Evde hiç kullanmadığın eşyalar var mı?

5. Evinin konforundan memnun musun?

6. Sence evinin enerjisi en düşük bölümü neresi?

7. Evdeki mobilya ve dekorasyon miktarını merak ettik...

8. Evinin genel atmosferini nasıl?

9. Son olarak, evinin hava kalitesinden memnun musun?

Philips AquaTrio 9000 Süpürge!

Evine enerji v huzur getirecek şey bazen sessizliktir, bazen de tek tuşla halledilen bir temizlik. Philips AquaTrio 9000, hem süpürüp hem de silebilme özelliğiyle seni yormadan evini baştan sona pırıl pırıl yapıyor. Yüksek emiş gücüyle tozları ve kiri derinlemesine temizlerken, ıslak süpürme özelliğiyle zeminleri adeta ferahlatıyor. Bu sayede evin hem hijyenik hem de uzun süre temiz kalıyor. Sen de sadece arkanı yaslanıp tertemiz bir evin keyfini çıkarıyorsun.

Tamamen kendine ait bir köşe oluştur!

Bazen evin enerjisini değiştiren şey, tamamen sana ait küçük bir alan yaratmaktır. Kendi köşeni yastıklarla, sevdiğin objelerle ve belki birkaç kitapla donatabilirsin. Orası çalışırken, kahve içerken ya da sadece hayal kurarken bile ruhunu dinlendirecek bir sığınak olur. Kendi alanın olduğu için enerjisi de tamamen sana ait hissedilir. Ne kadar küçük olursa olsun, sana ait olması büyük bir fark yaratır. Evin en huzurlu noktası burası olacak.

Hava temizleyicisi!

Senin evinin enerjisini yükseltmenin yolu, tertemiz bir hava solumaktan geçiyor! Hava temizleyici sadece toz ve alerjenleri yok etmekle kalmaz, aynı zamanda ortamın ferahlığını da artırır. Özellikle dinlenirken bu farkı hemen hissedersin. Temiz hava, zihnini açar ve yorgunluğunu azaltır. Evinde daha rahat nefes almak, enerjini ve modunu yükseltir. Bu küçük cihaz, aslında sana büyük bir konfor sağlayacak.

Bitkiler!

Senin evinin enerjisini yükseltmenin en doğal yolu, yeşil bir dokunuş! Bitkiler sadece dekor değil, aynı zamanda havayı temizleyen minik dostlar. Aloe vera gibi bitkiler hem kolay bakımlı hem de ortamın havasını anında değiştiriyor. Sabah uyandığında o yeşil yapraklara bakmak bile ruhuna iyi geliyor. Ayrıca ev daha canlı, daha taze ve huzurlu hissediliyor. Birkaç saksı bitkiyle bile evin atmosferi tamamen değişecek.

