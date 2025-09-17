Evinin Enerjisini Yükseltecek Şey Ne?

Bazen evin enerjisini değiştiren şey, tamamen sana ait küçük bir alan yaratmaktır. Kendi köşeni yastıklarla, sevdiğin objelerle ve belki birkaç kitapla donatabilirsin. Orası çalışırken, kahve içerken ya da sadece hayal kurarken bile ruhunu dinlendirecek bir sığınak olur. Kendi alanın olduğu için enerjisi de tamamen sana ait hissedilir. Ne kadar küçük olursa olsun, sana ait olması büyük bir fark yaratır. Evin en huzurlu noktası burası olacak.