Evini Sadeleştirecek Olan “Declutter” Akımı Nedir?

Bir kere declutter yapmak yeterli değil. Yeni bir şey alırken “Bu evde bana değer katacak mı?” diye sorun. Bir girerse bir çıkar kuralını uygulayın, yeni aldığınız bir eşya için eskisinden vazgeçin. Böylece düzeni uzun vadede korumuş olursunuz. Misafir için saklanan koltuk takımları, vitrinlerdeki kristaller, yıllarca kullanılmayan yemek takımları… Bunlar bizim kültürümüzde fazlasıyla var. Declutter bu geleneğe biraz başkaldırıyor. Kullanılmayan şeyleri bağışlamak veya azaltmak, evinize nefes aldırıyor. Misafirler de aslında rahat ve samimi bir ortamdan daha çok hoşlanıyor.