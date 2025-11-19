Evini Anlat, Hangi Dünya Şehrine Ait Olduğunu Söyleyelim!
Sen bir şehir olsan hangi şehir olurdun hiç düşündün mü? Bunun cevabını öğrenmek için yapman gereken şey çok basit, bize evini anlatmak. Evin senin tarzını yansıtıyor bunu unutma. Hazırsan hadi bakalım, teste başlıyoruz. Sonucunu yorumlara yazmayı unutma!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Evinde en çok hangi renk tonu hakim?
2. Evinde hoparlör var mı?
3. Oturma odandaki en dikkat çekici parça ne?
4. Evdeyken en çok hangisini içiyorsun?
5. Evindeki o hakim koku hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Evin en sevdiğin köşesi hangisi?
7. Duvarlarda bunlardan hangisi var?
8. Perdelerin bunlardan hangisi?
Kesinlikle New York!
Kesinlikle Paris!
Kesinlikle Tokyo!
Kesinlikle Kopenhag!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın