Evini Anlat, Hangi Dünya Şehrine Ait Olduğunu Söyleyelim!

Senin evin adeta bir “art de vivre” manifestosu... Paris gibi şık ama doğal, sade ama karakter dolu bir evin var. Porselen tabaklar, eski bir masa lambası, raflarda romanlar ve bir köşede taze çiçekler... Sen detaylara önem veriyorsun. Her şeyin bir hikayesi olmalı senin için. Bu yüzden de Paris gibi içinde hem romantizm barındıran hem de hikayesi olan bir şehir seni yansıtabilir. Romantik, yaratıcı ve duygu yüklü bir yaşam tarzın var bunu da evin her köşesinde görmek mümkün!