onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Evini Anlat, Hangi Dünya Şehrine Ait Olduğunu Söyleyelim!

etiket Evini Anlat, Hangi Dünya Şehrine Ait Olduğunu Söyleyelim!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
19.11.2025 - 10:31

Sen bir şehir olsan hangi şehir olurdun hiç düşündün mü? Bunun cevabını öğrenmek için yapman gereken şey çok basit, bize evini anlatmak. Evin senin tarzını yansıtıyor bunu unutma. Hazırsan hadi bakalım, teste başlıyoruz. Sonucunu yorumlara yazmayı unutma!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Evinde en çok hangi renk tonu hakim?

2. Evinde hoparlör var mı?

3. Oturma odandaki en dikkat çekici parça ne?

4. Evdeyken en çok hangisini içiyorsun?

5. Evindeki o hakim koku hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Evin en sevdiğin köşesi hangisi?

7. Duvarlarda bunlardan hangisi var?

8. Perdelerin bunlardan hangisi?

Kesinlikle New York!

Senin evin enerjisi yüksek, şehirli ve cesur... Tıpkı New York gibi! Evinin resmen 7/24 yaşayan, üretken ve biraz da kaotik bir ruhun var. Minimal mobilyalar, endüstriyel detaylar, modern sanat posterleri… Senin için ev, hem çalıştığın hem de hayallerini büyüttüğün bir alan. Evde vakit geçirmeyi, üretmeyi çok seviyorsun.  Kahve kokusu ve bilgisayar ışığı senin günlük ritüelin. Hızlı yaşarsın ama kendi düzenin içinde bir ritmin var, tıpkı bu koca şehir gibi!

Kesinlikle Paris!

Senin evin adeta bir “art de vivre” manifestosu... Paris gibi şık ama doğal, sade ama karakter dolu bir evin var. Porselen tabaklar, eski bir masa lambası, raflarda romanlar ve bir köşede taze çiçekler... Sen detaylara önem veriyorsun. Her şeyin bir hikayesi olmalı senin için. Bu yüzden de Paris gibi içinde hem romantizm barındıran hem de hikayesi olan bir şehir seni yansıtabilir. Romantik, yaratıcı ve duygu yüklü bir yaşam tarzın var bunu da evin her köşesinde görmek mümkün!

Kesinlikle Tokyo!

Senin evinde sessizlik bir lüks değil, yaşam biçimi. Az ama öz eşyalarınla, huzurlu bir düzen kurmuşsun. Ara sıra tabii ki renk ekliyorsun. Tıpkı Tokyo gibi! Tokyo’nun zarif minimalizmi, senin estetik anlayışınla buluşmuş. Rengarenk sokakları ise küçük aksesuarlarla resmen evde hayat bulmuş. Doğal malzemeler, nötr renkler ve düzenli bir yaşam… İşte seni bir şehir tanımlayacak olsa Tokyo'dan başkası olmaz!

Kesinlikle Kopenhag!

Senin evin resmen “hygge” ruhunu taşıyor yani basit mutluluklar, sıcak ışıklar, doğal tonlar tam seni yansıtıyor. Kopenhag gibi sen de doğaya, huzura ve sade güzelliğe inanıyorsun. Bir battaniye, bir mum ve kahveyle bile kendini evde hissedersin. Mutlu olman için bunlar yeter de artar. Senin için tasarım sadece estetik değil, yaşam kalitesinin bir parçası!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın