Evdeki Ufak Değişikliklerle Hayat Kalitesini Artırmanın Yolları
Hayat bazen minik dokunuşlarla değişiyor. Evinizin havasını biraz tazeleyerek, aslında kendi ruh halinizi de dönüştürebilirsiniz. Düzensizlik, karanlık ışık ve kötü koku sizi fark etmeden yoruyor. Ama küçük bir çiçek, loş bir lamba veya hoş bir koku bir anda her şeyi tersine çevirebiliyor. Şimdi gelin, hem konforunuzu hem de enerjinizi yükseltecek o o yöntemlere birlikte bakalım!
Evinize bitkiler ekleyerek doğanın gücünden yararlanmayı ihmal etmeyin.
Aydınlatmanızı değiştirerek evinizin havasını yepyeni bir hale kolaylıkla dönüştürebilirsiniz.
Kokuların gücünü yabana atmayın.
Gereksiz eşyaları elinizden çıkartmaya çalışın.
Düzeni koruyarak evinizde net bir zihin ortamı oluşturabilirsiniz.
Renklerle evinizin enerjisini değiştirebilirsiniz.
Yatak odanızı uyku kalitenizi artıracak şekilde düzenlemelisiniz.
Ekran süresinin azalması şart!
