Evdeki Ufak Değişikliklerle Hayat Kalitesini Artırmanın Yolları

Aslan yattığı yerden belli olur demiş atalarımız. Her eşyanın kendine ait bir yeri olması kontrol duygunuzu da aynı ölçüde artırıyor. Organizer’lar, kutular ve raf sistemleriyle alanı verimli kullanmanız çok ama çok kolay. Günün sonunda her şeyin yerli yerinde olduğunu gördüğünüzde tüm stresiniz bir anda uçup gidecek. Ayrıca belirtmek gerek ki düzenli bir ortam, üretkenliği de destekliyor. Zira dağınıklık sadece göz yormuyor, düşünceleri de dağıtıyor.