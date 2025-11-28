Evdeki Ruh Haline Göre Sen Ne Kadar Akıştasın?
Evimiz, hepimizin hayatındaki ana merkez. Evde kurduğumuz düzen, kullandığımız renkler ve yarattığımız genel atmosfer ruh halimizi yakından etkiliyor. Dolayısıyla senin için de aynısı geçerli. Örneğin; günlük hayattaki problem çözme yeteneğinden yaratıcılığına, hatta odak seviyene kadar hemen hepsi mekanda tercih ettiğin düzenlemelerden etkileniyor. Peki senin evin içinde bulunduğun akışı nasıl etkiliyor hiç düşündün mü? Biz düşündük...
Haydi testi çöz, ruh halinin evinle ne kadar senkronize olduğunu öğren!
1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Sabah uyandıktan sonra odanı nasıl bırakırsın?
4. Peki evde kendini rahat hissettiğin özel bir köşe var mı?
5. Eve ansızın misafir gelse tepkin ne olur?
6. Evde bir şeye odaklanırken sorun yaşar mısın?
7. Evindeki renk paletini seç bakalım!
8. Evdeki ışık kullanımın bunlardan hangisine daha yakın?
9. Eve yeni bir eşya almadan öne ne yaparsın?
10. Evdeki koku ve hava kalitesi ne durumda?
Mükemmel Akış
Dengede Akış
Potansiyeli Yüksek Akış
Dağınık Akış
