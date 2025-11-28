onedio
article/comments
article/share
Evdeki Ruh Haline Göre Sen Ne Kadar Akıştasın?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
28.11.2025 - 10:31

Evimiz, hepimizin hayatındaki ana merkez. Evde kurduğumuz düzen, kullandığımız renkler ve yarattığımız genel atmosfer ruh halimizi yakından etkiliyor. Dolayısıyla senin için de aynısı geçerli. Örneğin; günlük hayattaki problem çözme yeteneğinden yaratıcılığına, hatta odak seviyene kadar hemen hepsi mekanda tercih ettiğin düzenlemelerden etkileniyor. Peki senin evin içinde bulunduğun akışı nasıl etkiliyor hiç düşündün mü? Biz düşündük...

Haydi testi çöz, ruh halinin evinle ne kadar senkronize olduğunu öğren!

1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Sabah uyandıktan sonra odanı nasıl bırakırsın?

4. Peki evde kendini rahat hissettiğin özel bir köşe var mı?

5. Eve ansızın misafir gelse tepkin ne olur?

6. Evde bir şeye odaklanırken sorun yaşar mısın?

7. Evindeki renk paletini seç bakalım!

8. Evdeki ışık kullanımın bunlardan hangisine daha yakın?

9. Eve yeni bir eşya almadan öne ne yaparsın?

10. Evdeki koku ve hava kalitesi ne durumda?

Mükemmel Akış

Senin evdeki ruh halin muhteşem iç dengeni olduğu gibi yansıtıyor. Yüksek disiplinli bir insan olduğundan kendine net hedefler belirliyor ve düzene çok önem veriyorsun. Yaşam alanındaki bu istikrar zihinsel ve psikolojik durumuna da olumlu yansıyor. Her zaman içinde bulunduğun ortamın yaratıcılığını ve üretkenliğini artırmasına özel seçimler yapıyor, ayrıca huzuru önemsiyorsun. Dolayısıyla sığınak olarak gördüğün evin senin için aynı zamanda harika bir ilham kaynağı oluyor.

Dengede Akış

Sen genel olarak düzenli ve konforlu bir alanda yaşıyorsun, fakat arada sırada herkes kadar dağınıklığa göz yumuyorsun. Bu da seni adaptasyon seviyesi yüksek ve dengeli bir insana dönüştürüyor. Belirli düzenlerin ve rutinlerin olsa da hayat akışında bazen esnek davranılması gerektiğini fark etmiş durumdasın. Dolayısıyla genellikle pratikliği ve rahatlığı ön plana alan seçimler yapıyor, işlevselliğe özen gösteriyorsun. Bu da seni bir durumdan başka bir duruma kolayca geçen, esnek ve stres seviyelerini kontrol eden bir insana dönüştürüyor.

Potansiyeli Yüksek Akış

Senin evindeki düzen, ruh halinle yakından ilişkili. Yani kendini yorgun, stresli ve mutsuz hissettiğin günlerde bu durum evine de net şekilde yansıyor. Ortalık bir anda dağınık ve yaşanmaz bir hal alabiliyor. Ama bu durum ruh halini yansıttığından seni çok kötü etkilemiyor. Oysa mutlu ve iyi olduğun anlarda da bir o kadar derli toplu ve yüksek enerjili bir ev halini alıyor. Yani senin zihinsel karmaşaların, yaşam alanının önüne geçiyor. Fakat içindeki iyi enerjiye odaklanırsan çevreni sürekli huzur ve dinginlik aşılayan bir ortama dönüştürmek senin elinde. Bu potansiyeli kullanmaya başladığında zihin yapının da değiştiğine tanıklık edebilirsin.

Dağınık Akış

Senin için hayattaki en büyük öncelik kesinlikle rahatlık. Temizlikmiş, düzenmiş, gerisi seni ilgilendirmiyor. Hatta bu durumu o kadar takmıyorsun ki düzenli ortamda geriliyorsun. Dışarıdan evine gelen biri içinde 5 dakikadan fazla kalamazken senin için karmaşa adeta kanıksanmış bir duruma dönüşmüş. Fakat bu aşırı serbestlik sebebiyle odaklanma problemleri yaşadığının farkında bile değilsin. Oysa, etrafı hızlıca toparlamanı sağlayacak basit öneriler uygulasan ve pratik temizlik teknikleri öğrensen, yaşam bir anda kolaylaşacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
