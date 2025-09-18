onedio
Evdeki Hangi Cihaz Aslında Senin Süper Gücün?

Elif Nur Çamurcu
18.09.2025 - 10:33

Her insanın ev içinde zorlandığı şeyler farklı olabilir. Kimileri zamanını yönetemez, hijyen isteği ile dolar kimileri ise kokulara karşı hassastır. Evde sizi zorlayan şeyi bulduktan sonra doğru cihazları seçerek hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz!

Alışkanlıklarınızı ve önceliklerinizi göz önünde bulundurarak evinizde sizin için en faydalı olan cihazı bulabiliriz. Yaşamınızı daha verimli hale getirecek o cihazı bulmak için hadi teste!

1. İlk olarak, bize nasıl bir temizlik tarzının olduğunu söyler misin?

2. Bir düşün bakalım... Evinde seni en çok zorlayan şey nedir?

3. Teknolojiye bakış açını bize anlatır mısın?

4. Evde tatlı bir patili arkadaşın, evcil hayvanın var mı?

5. Peki, sence ev içindeki gürültü miktarı ne kadar olmalı?

6. Temizlik bitti, arkana yaslandın. Evine baktığın zaman ne görmek istersin?

7. Son olarak! Bize bütçeni nasıl kullandığını anlatabilir misin?

Senin süper gücün Philips Robot süpürge 2000 serisi!

Yoğun bir hayatın olduğunu ve kendine vakit ayırmayı çok sevdiğini görüyoruz. Ama temiz bir zemin görmek de istiyorsun. Bu yüzden temizliğe çok fazla vakit ayırmadan temizlik yapman gerekiyor... Nasıl mı? Philips Robot süpürge 2000 serisi sayesinde! HomeRun uygulaması üzerinden zamanlayıcı kurabilir, evinin her köşesini gezdirebilirsin. Evden çıktığın zaman bile çalıştırabilirsin. Ayrıca akıllı sensörü sayesinde mobilyalarına zarar vermez. Böylece zihnin rahat bir şekilde gününe devam edersin. Cihazın kendi işini yaparken sen de kendi işlerine odaklanabilirsin. Böylece enerji harcamadan istediğin temizliğin keyfini sürebilirsin!

Senin süper gücün kablosuz dikey süpürge!

Pratik bir temizlik tarzına sahipsin. Çok detaya girmeden kırıntıları ve tozları toparlamak istiyorsun. Bu yüzden kablosu ile uğraşmayacağın ve direkt eline alabileceğin bir süpürge tam sana göre. Anlık olarak yere dökülen kırıntıları hemen alabilirsin. Hareketlerini sınırlandıracak bir kablo olmadığı için daha rahat bir şekilde temizliğini yapabilirsin. Böylece istediğin kolaylığa ve rahatlığa erişebilirsin!

Senin süper gücün buharlı zemin temizleyici!

Lekelere karşı tahammülün olmadığını görüyoruz! Sıcak buhar sayesinde aşırı kimyasal kullanmadan inatçı lekeleri çıkarabilirsin. Fayans, parke gibi sert zeminlerde iz bırakmadan temizliğini yapabilirsin. Derin temizlik tam sana göre. Mikroplara güle güle demek için buharlı zemin temizleyiciler kullanılabilir. Temizlik bittikten sonra evinde derinlemesine bir temizlik yapılmış gibi hissedeceğine eminiz.

Senin süper gücün akıllı hava temizleyici!

Sağlığına önem veren birisin! Nefes konforu ve iç hava kalitesi öncelikli konumda. Çok fazla ses çıkarmadan çalışan bu ürün ile birlikte havadaki toz, polen ve kokularla mücadele edebilirsin. Alerji dönemlerinde seni rahatlatarak uykularının düzene girmesini sağlayabilir. Kapalı alanlardaki koku problemlerini çözmene de yardımcı olur. Kısacası sağlığına sağlık katmak için kullanman gereken cihaz akıllı hava temizleyici!

