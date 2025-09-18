Evdeki Hangi Cihaz Aslında Senin Süper Gücün?
Her insanın ev içinde zorlandığı şeyler farklı olabilir. Kimileri zamanını yönetemez, hijyen isteği ile dolar kimileri ise kokulara karşı hassastır. Evde sizi zorlayan şeyi bulduktan sonra doğru cihazları seçerek hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz!
Alışkanlıklarınızı ve önceliklerinizi göz önünde bulundurarak evinizde sizin için en faydalı olan cihazı bulabiliriz. Yaşamınızı daha verimli hale getirecek o cihazı bulmak için hadi teste!
1. İlk olarak, bize nasıl bir temizlik tarzının olduğunu söyler misin?
2. Bir düşün bakalım... Evinde seni en çok zorlayan şey nedir?
3. Teknolojiye bakış açını bize anlatır mısın?
4. Evde tatlı bir patili arkadaşın, evcil hayvanın var mı?
5. Peki, sence ev içindeki gürültü miktarı ne kadar olmalı?
6. Temizlik bitti, arkana yaslandın. Evine baktığın zaman ne görmek istersin?
7. Son olarak! Bize bütçeni nasıl kullandığını anlatabilir misin?
Senin süper gücün Philips Robot süpürge 2000 serisi!
Senin süper gücün kablosuz dikey süpürge!
Senin süper gücün buharlı zemin temizleyici!
Senin süper gücün akıllı hava temizleyici!
