Evde Ruhunu Yansıtabileceğin 10 Fotoğraf Köşesi
Ev dediğin biraz yaşanmışlık kokar, biraz 'sen' kokar, değil mi? Asıl mesele, pahalı mobilyalar ya da kusursuz bir düzen değil, gerçekten seni anlatan, ruhunun izlerini taşıyan o samimi köşeyi bulmak. İşte sana evinin her köşesini bir anı makinesine dönüştürecek, ruhunu yansıtan 10 sıcacık fotoğraf köşesi.👇🏻
1. Çerçevelerin resmiyetinden kurtul gitsin!
2. Anı ağacı ile kendini yansıt!
3. Bir ip ve birkaç mandal bu güzel köşeyi hazırlamana yetecek.
4. Sevdiğin anılar minik yıldızlar gibi parlayacak!
5. Ayna kullanmayı ihmal etme.
6. Çok tatlı...
7. Duvarları delik deşik etmek istemeyenler için...
8. Duvarın köşesini kullan.
9. Klasik dokunuş!
10. İrili ufaklı çerçeveler pek bir hoş duruyor.
