onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Evde Hem Temiz Hem de Sıcak Bir Atmosfer Nasıl Yaratılır?

etiket Evde Hem Temiz Hem de Sıcak Bir Atmosfer Nasıl Yaratılır?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
02.12.2025 - 12:16

Evimiz, tüm günün yorgunluğunu attığımız ve bize kendimizi en güvende hissettiren yerler. Ancak evin sadece temizliği değil huzur dolu hissettirmesi de gerekli. Çünkü mekanın üzerimizde bıraktığı enerji ruh halimizi yakından etkiler. Dolayısıyla evde sıcak atmosfer yaratmak denilince akla sadece temizlik değil; ışık, koku, renk gibi faktörlerin de gelmesi gerek. Doğru ve etkili dokunuşlarla evinizde sıcacık ve tertemiz bir his oluşturmak istiyorsanız, bu önerilere mutlaka göz atın!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Dağınıklığı Toparlama

Düzenli ve sıcak bir ortamın ilk şartı temizliktir. Bir evi temiz gösteren ana faktör ise dağınıklığın ortadan kaldırılmasıyla sağlanır. Ev temizliği yapmadan ve yüzeyleri silmeden önce ortadaki dağınıklığı toplamak en doğru adımdır. Kıyafetleri, eşyaları, dergileri ve kumandaları yerine kaldırdıktan sonra hem ortamdaki hem zihindeki karmaşa giderilebilir.

2. Basit Temizlik Rutini

Dağınıklığı kaldırdıktan sonra evi temizlemek çok daha kolaylaşır. Evin temiz ve sıcak görünümü, sürdürülen temizlik rutinleriyle de ilgilidir. Büyük temizlik günlerinin yerine her gün 15-20 dakikalık basit bir rutin belirlemek, evin sürekli temiz kalmasına yardımcı olur. Örneğin; etrafı süpürmek, yatakları düzeltmek ve mutfak tezgahını toplamak gibi basit adımlar gayet etkili olabilir.

3. Kademeli Aydınlatma

Her evin doğal aydınlatma dışında kademeli aydınlatma sistemlerine sahip olması gerekir. Aydınlanma abajurlar, aplikler, mumlar ve lambaderler ile sağlandığında ortamın daha sıcak bir atmosfer kazanmasına yardımcı olur. Özellikle sarı tonlu ve loş ışıklar, evde daha samimi ve rahatlatıcı bir hava yaratır.

4. Koku Hafızası

Temizlik ve sıcaklık denilince koku hafızasını da unutmamak gerek. Bir evin temizlikten sonra güzel kokması için lavanta, sedir ağacı, portakal gibi uçucu yağlar kullanılabilir. Bu kokular, ortadam ferah ve rahatlatıcı bir his katar. Benzer şekilde vanilya, tarçın gibi yiyecek temelli kokular da aidiyet ve sıcaklık hissini artırır.

5. Konfor Köşesi

Konfor köşesi, mobilyalar dışında oluşturulan ve kişisel kullanıma ayrılmış rahatlama alanlarıdır. Yumuşak minderler, renkli yastıklar ve battaniyelerle bir okuma veya oturma köşesi yaratmak, ortama sıcak bir hava katar. Pencere önü gibi alanlarda kurulan köşeler, zihinsel ferahlamayı da destekler.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kişiselleştirilmiş Dekorlar

Evde kullanılan dekorasyon ürünleri, dergi kataloğundan çıkmış gibi değil de kişisel beğenilere hitap eder nitelikte olmalıdır. Bu sayede ortamın enerjisi ve kişi üzerinde bıraktığı sıcaklık hissi artar. Örneğin; seyahatlerden toplanan objeler, anısı olan eşyalar ve aile fotoğrafları gibi parçalar ortama yaşanmışlık hissi katar.

7. Yeşil Dokunuşlar

Eve yeşili almak ve birkaç iç mekan bitkisi eklemek, ortamın havasını en hızlı şekilde değiştirme yoludur. Çünkü yeşile bakmanın kişi üzerinde dinginleştirici ve iyileştirici bir etkisi vardır. Birkaç renkli saksı ve salon bitkisi edinmek, ortamın canlı, doğal ve sıcak görünmesine yardımcı olur.

8. Doğal Materyaller

Ahşap, doğal taş ve bambu gibi malzemeleri iç mekana almak, insanı doğaya yaklaştırır. Bu da ortamın daha dingin, taze ve samimi bir izlenim kazanmasını sağlar. Örneğin; ahşap tepsiler, bambu eşyalar, doğal taş biblolar ve hasır sepetler evin sıcak dokulara sahip olması için idealdir.

9. Renk Dengesi

Evin bıraktığı sıcaklık hissi, kullanılan renk tonlarıyla yakından ilgilidir. Renklerin çok fazla ve yoğun olması, mekandaki karmaşayı artırır. Bunun yerine dengeli renk kullanımı ise hem psikolojik he fiziksel rahatlamayı kolaylaştırır. Örneğin; duvarlarda ve büyük mobilyalarda bej, krem, açık gri gibi dingin tonlar kullanmak ortama daha sakin bir hava katar. Ardından koltuklara eklenen yastıklar, duvarla asılan çerçeveler ve diğer dekoratif ürünlerde kiremit, hardal, yeşil gibi tonlar kullanarak ortama enerji kazandırılabilir.

10. Hygge Felsefesi

Danimarka'ya özgü hygge felsefesi, rahatlık ve samimiyet ile ilgilidir. Mekanlarda bu iyi olma halinin korunması için minimal dokunuşlar yapılmasını gerektirir. Örneğin; arka planda rahatlatıcı bir müzik listesi çalmak, mum veya tütsü yakmak, sıcak bir içecek içmek gibi basit günlük eylemler mekanın daha sıcak hissettirmesine yardımcı olabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Özge
Özge
Onedio Üyesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın