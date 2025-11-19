Evcil Hayvan Sahiplerinin Evinde Mutlaka Olması Gereken 10 Şey

Evcil hayvan sahiplerinin en büyük sorunlarından biri, tüy dökme ve kirli zeminler. Philips Aqua Trio 9000 Serisi, bu konuda gerçekten devrim niteliğinde bir ürün. Bu süpürge, 3 farklı temizlik modu sunarak her türlü ihtiyaca göre uyum sağlar. Normal ıslak mod, günlük temizlik için idealken, yoğun ıslak mod, inatçı lekelerle başa çıkmanıza yardımcı olur. Su emme modu ise, zeminde kalan nemi hızla alarak ortama ferahlık katar.

Bu cihaz, evcil hayvan tüylerini etkili bir şekilde toplarken, kuru süpürme başlığı ile hem sert zeminlerde hem de halılarda harika sonuçlar verir. Hatta, süpürgeyi sadece dikey kullanmakla kalmaz, el tipi süpürgeye dönüştürerek döşemeleri, rafları ve masa yüzeylerini de hızlıca temizleyebilirsiniz.