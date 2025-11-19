onedio
Evcil Hayvan Sahiplerinin Evinde Mutlaka Olması Gereken 10 Şey

Ecem Bekar
19.11.2025 - 11:31

Kedinizin sabahları kalkar kalkmaz yatağınıza gelip size “Günaydın!” demesi, köpeğinizin evdeki her bir köşeyi koklayıp size “Yeni bir şey var mı?” diye sorması, işte bu anlar tam anlamıyla paha biçilemez. Ama evcil hayvan sahipliği bazen gerçekten bir düzen gerektiriyor. Onlar için bir şeyler almak, evde her şeyin yolunda olmasını sağlamak gerekiyor. O yüzden, evcil hayvan sahibi olmayı kolaylaştıracak önerileri sizin için toparladık.

Haydi, başlıyoruz!

1. Evcil Hayvan Oyunları

1. Evcil Hayvan Oyunları
Hayatınızdaki yeni dostunuz, yerinde duramayan, enerjik bir top gibidir. Geceleri yatağınızda sevimliliğinden uyuyamazsınız ama gündüzleri o kadar hızlı koşturur ki, siz onunla aynı hızda yaşamanın peşinden bile koşmak zorunda kalırsınız. İşte burada devreye girecek olan oyuncaklar tam bir kurtarıcı. Hem eğlenceli hem de onları aktif tutan bu oyuncaklar, evdeki en iyi eğlenceniz olacak.

2. Antibakteriyel Yüzey Temizleyici

2. Antibakteriyel Yüzey Temizleyici

Evcil hayvanlar, evdeki her köşeyi keşfetmeyi çok severler. Ancak, keşfe çıktıkları bu alanlarda tüyler ve dışarıdan taşınan bakteriler birikebilir. Yüzey temizleyiciler, özellikle antibakteriyel formülleriyle çok işe yarar.

3. Süpürge

3. Süpürge

Evcil hayvan sahiplerinin en büyük sorunlarından biri, tüy dökme ve kirli zeminler. Philips Aqua Trio 9000 Serisi, bu konuda gerçekten devrim niteliğinde bir ürün. Bu süpürge, 3 farklı temizlik modu sunarak her türlü ihtiyaca göre uyum sağlar. Normal ıslak mod, günlük temizlik için idealken, yoğun ıslak mod, inatçı lekelerle başa çıkmanıza yardımcı olur. Su emme modu ise, zeminde kalan nemi hızla alarak ortama ferahlık katar. 

Bu cihaz, evcil hayvan tüylerini etkili bir şekilde toplarken, kuru süpürme başlığı ile hem sert zeminlerde hem de halılarda harika sonuçlar verir. Hatta, süpürgeyi sadece dikey kullanmakla kalmaz, el tipi süpürgeye dönüştürerek döşemeleri, rafları ve masa yüzeylerini de hızlıca temizleyebilirsiniz.

4. Tüy Toplayıcı Rulo

4. Tüy Toplayıcı Rulo

Evcil hayvanlar, tüy dökme konusunda profesyonel! Hangi köpek veya kedi tüy dökme mevsiminde yaşamıyorsa, gerçekten şanslı demek. Ancak, tüylerin her yerde dolaşmasını engellemek zor. Yataklardan koltuklara, halılardan kıyafetlere kadar her yere yayılan tüylerden kurtulmak için, kaliteli bir tüy toplama rulosu şart.

5. Tüy Temizleme Eldiveni

5. Tüy Temizleme Eldiveni

Tüy toplama rulosu gibi pratik bir araç olan tüy temizleme eldivenleri, aynı zamanda evcil hayvanlarınıza masaj yaparak rahatlamalarını sağlar. Tüy dökme mevsiminde olan kediniz ya da köpeğiniz için mükemmel bir çözüm sunan bu eldivenler, hem evdeki hem de evcil hayvanınızın üzerindeki tüyleri temizler.

6. Tüy Bakım Seti

6. Tüy Bakım Seti

Evcil hayvanınızın tüylerini düzenli olarak taramak, sadece onların sağlığı için değil, evinizin temizliği için de önemli. Evcil hayvanlar özellikle dökülme dönemlerinde büyük miktarda tüy bırakabilirler. Tüy dökme mevsiminde, kaliteli bir fırça ve tüy temizleme aracı kullanarak bu durumu minimize edebilirsiniz. Ayrıca, tüylerinin sağlıklı ve parlak kalması için vitamin takviyeleri ya da tüy bakım spreyleri de faydalı olabilir.

7. Hava Temizleyicisi

Evcil hayvan sahiplerinin evinde mutlaka olması gereken bir diğer ürün de hava temizleyicisi. Evcil hayvanların tüyleri, salyaları ve diğer alerjenler, evdeki hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden bir hava temizleyicisi evdeki hava kalitesini iyileştirmek için oldukça önemli bir cihaz.

8. Yastık ve Yataklar

Evcil hayvanınızın da bir yatağa ihtiyacı var! Tamam, belki her gece sizinle yatağınızda uyumaya karar verir ama bunun bir çözümü var! Yastıklar ve yataklar evcil dostlarınızın rahat bir uyku çekmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda evdeki diğer alanların düzenli kalmasına da yardımcı olur.

9. Tırmalama Direği

Kedinizin tırnakları gerçekten sanat eseri gibi. Ama o sanatı mobilyalarınızda görmek istemezsiniz, değil mi? İşte tam burada tırmalama direği devreye girer. Hem kedinizin eğlenceli vakit geçirmesini sağlar hem de sizin “aahhh! O eski koltuk” demenizin önüne geçer.

10. Paslanmaz Çelik Mama ve Su Kapları

10. Paslanmaz Çelik Mama ve Su Kapları

Evcil hayvanların mama ve su kaplarını temiz tutmak, onların sağlığı için oldukça önemli. Paslanmaz çelik kaplar, hem estetik açıdan hoş hem de temizliği kolay. Plastik kaplar, genellikle zamanla bakterilerin üremesine neden olabilir. Bu nedenle, paslanmaz çelik kaplar, sağlıklı bir yaşam için en iyi seçim. Ayrıca, düzenli temizlik, kötü kokuları engellemeye yardımcı olur!

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
