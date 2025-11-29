onedio
Ev Temizliğinin de Gerçek Bir Spor Olduğunu Gösteren 10 Ortak Nokta

Aslı Uysal
Aslı Uysal
29.11.2025 - 12:31

Ev temizliği aslında günlük olarak tekrarlan bir iş olduğu için gözümüze rutin bir döngü gibi gelebilir. Ancak iş hiç de öyle değil! Temizlik yaparken de en az spor yapmış kadar iyi bir antrenman yaparız. İşte ev temizliği ve spor yapmak arasındaki ortak noktalar!

1. İkisinde de derin bir zihin jimnastiği yapılarak başlanılır...

Temizlik yapmakla, spor yapmanın ortak noktalarından en belirgini ikisine de nereden başlanacağını bilememek...  Sporda, antrenman için hazırlık yapılırken temizlik yaparken de 'Hangi odadan başlasam?' diye temizliği planlamak gerekiyor...

2. İkisi de uzun bir maraton gibidir!

Belki süpürgeyle odadan odaya dolaşırken fark etmiyorsunuz ama aslında yaktığınız kaloriyi sporda bile zor yakarsınız! Evi temizlerken de tıpkı spordaki gibi, sürekli hareket halinde olmak gerekiyor. Bu esnada da nabız yükseliyor, nefes nefese kalınıyor. Bu da insanı spor yapmış kadar yoruyor.

3. Eğil-kalk, eğil-kalk...

Temizlik yaparken toz almak, dolap diplerine uzanmak, evi süpürmek derken gün içinde aslında sayısız squat yapılıyor. Özellikle de temizlik sonrası bacaklarınızda hissettiğiniz o yanmayı, sporda bile hissetmek zor. Tabii ertesi gün yürümekte azıcık zorluk çekebilirsiniz, bizden söylemesi.

4. Kol antremanını unutmayalım...

Ev işlerine baktığımız zaman en zorlu olanların listesini yapsak cam silmek kesinlikle ilk üçte yer alırdı. Göründüğünden çok daha zor olan bu iş en zorlu antrenmanlara bile bin basar. Özellikle de cam silerken tıpkı spor yaparken olduğu gibi kollar titremeye başlıyor...

5. İkisi için de konsantrasyon gerekiyor.

Spor yaparken nasıl vücudumuza odaklanıyorsak, temizlik yaparken de aynı şekilde evimize odaklanıyoruz. Özellikle ev temizlerken en küçük bir ayrıntıyı bile atlamamaya çalışıyoruz ki, tüm yorgunluğumuza değsin.

6. Pilatesten bin kat daha etkili!

Temizlik yaparken vücudunuzun her noktasının esnediğini ve kaslarınızın gevşediğini hissediyorsunuz. O an telaş içinde fark edilmese de koltuğun altına eğilmek, dolapların üstünü silmek ya da yerden bir eşyayı kaldırmak tam olarak pilates hareketleri!

7. Ağırlık kaldırma antrenmanı? Tamamlandı ✅

Yerleri silmek için hazırlanan su kovasını asla hafife almayın. Çünkü kollarınız ve bilekleriniz için en güçlü antrenmanlar kadar etki yaratır. Yıllardır fark etmeden temizlik kovası taşıyarak elde ettiğiniz bilek gücü ile spor salonunda asla zorlanmazsınız...

8. Müzik en iyi yoldaş olur!

Spor motivasyonunu arttıran müzik neyse, temizlik de aynı şekilde insana ekstra bir güç veriyor. Çalma listesindeki en favori şarkılarla spor bir başlıyor ve artık zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile... Müzikle uyumlu şekilde temizlik yapmak en güzel terapi yöntemlerinden biri. Tabii, hüzünlü müziklere denk gelmediğiniz sürece...

9. Ter atmak garantili!

Ev temizliği sırasında insan fark etmeden öyle çok yorulur ki, saatlerce spor yapmış gibi terlersiniz. Temizliğin ortasında bir anda saç diplerinize kadar terlediğinizi fark edersiniz ve üzerinize yapışan tişörtün adeta suyunu sıkacak kıvama gelmesi, bu sürecin en “sporcu” anlarından biridir..

10. İş bittiğinde gelen o huzur...

İster spor yapıyor olun, isterseniz de ev temizleyin... İkisi de bittiği anda gelen o huzurun keyifli yanı başka hiçbir yerde yok! Evin tertemiz görünmesi, mis gibi kokması, camların parlaması, yerlerin sessizce ışıldaması insana tarif edilemez bir rahatlama verir. İşte şimdi bir kahveyi hak ettiniz!

Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
