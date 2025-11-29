Ev Temizliğinin de Gerçek Bir Spor Olduğunu Gösteren 10 Ortak Nokta

Ev temizliği aslında günlük olarak tekrarlan bir iş olduğu için gözümüze rutin bir döngü gibi gelebilir. Ancak iş hiç de öyle değil! Temizlik yaparken de en az spor yapmış kadar iyi bir antrenman yaparız. İşte ev temizliği ve spor yapmak arasındaki ortak noktalar!