Ev İşlerinden Kaçmak İçin Üretilen En Absürt Bahaneler
Ev işleri... Ne kadar kaçarsan kaç, peşinden gelen bir gölge gibi. Çamaşır biter, kurutma başlar. Bulaşık yıkanır, su bardağı ortaya çıkar. Peki ya bu kısır döngüden çıkmanın yolu? Tabii ki yaratıcılıkla... İşte ev işlerinden kaçmak için zamanla geliştirilmiş, bazıları gerçek olamayacak kadar saçma, bazıları ise “bunu ben de söyledim!” dedirtecek 10 bahane. Hani belki lazım olur...
Şimdiden temizlik yapanlara sabır, kaçanlara ilham diliyoruz.
1. “Kimse bana yardım etmiyor.”
2. “Misafir gelmiyor.”
3. "Nasıl olsa yağmur yağacak.”
4. "Evde kahve kalmamış.”
5. “Ev işi nankör, yine kirlenecek.”
6. “Nasıl olsa akşam yine yatacağız.”
7. “Bugün temizlik günüm değil.”
8. "Belim ağrıyor.”
9. Son olarak, “Enerjim yok bugün.”
