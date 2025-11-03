onedio
Ev İşlerinden Kaçmak İçin Üretilen En Absürt Bahaneler

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
03.11.2025 - 10:46

Ev işleri... Ne kadar kaçarsan kaç, peşinden gelen bir gölge gibi. Çamaşır biter, kurutma başlar. Bulaşık yıkanır, su bardağı ortaya çıkar. Peki ya bu kısır döngüden çıkmanın yolu? Tabii ki yaratıcılıkla... İşte ev işlerinden kaçmak için zamanla geliştirilmiş, bazıları gerçek olamayacak kadar saçma, bazıları ise “bunu ben de söyledim!” dedirtecek 10 bahane. Hani belki lazım olur...

 Şimdiden temizlik yapanlara sabır, kaçanlara ilham diliyoruz.

1. “Kimse bana yardım etmiyor.”

Evdeki herkes otururken, bir tek senin elinde bez varsa bu temizlik değil, haksızlık olur. Yardım eden olmayınca insanın içinden de gelmiyor zaten. Paylaşılmayan iş, yük gibi geliyor; haliyle erteleniyor. Evet, temizlik takım işi olmalı. Yardım yoksa, bahane çok.

2. “Misafir gelmiyor.”

Madem misafir gelmeyecek, niye temizlik yapılsın ki? Ev zaten seni tanıyor, tozla aran iyi, kimse gelmeyecekse camlar niye parlasın? Misafir geleceği zaman temizlik, yıllardır süregelen bir sistem. Şu an boşuna enerji harcamaya gerek yok; misafir yoksa temizlik de yok.

3. "Nasıl olsa yağmur yağacak.”

Şimdi düşün... Yağmur yağacaksa cam silmenin mantığı ne? Daha yeni sildiğin camlara bir saat sonra yağmur tanesi düşerse sinir bozulur. Üstelik cam silmek kolay iş değil; kol ağrısı, iz kalması, moral bozulması... O yüzden evet, sen de haklısın. Bekleyelim, yağmur geçsin, sonra bakarız.

4. "Evde kahve kalmamış.”

Temizlik sonrası kahve içmeyeceksen neden o kadar uğraşasın ki zaten? Köpüklü bir Türk kahvesi ya da mis gibi bir filtre kahve olmadan temizlik tamamlanmış sayılmaz. Eline bezi aldın, camı sildin, sonra neyle ödüllendireceksin kendini? Kahve yoksa motivasyon da yok. Bu durumda temizlik de yalan olur, haklısın.

5. “Ev işi nankör, yine kirlenecek.”

Bu cümle, ev işlerinin özetidir: Ne kadar uğraşırsan uğraş, iki gün sonra yine başa dönersin. Temizlik, sonsuz döngü gibi. Bir noktadan sonra 'boşuna mı yapıyorum?' hissi çok normal. Hatta bahaneden çok felsefe bu.

6. “Nasıl olsa akşam yine yatacağız.”

Düşünsene, sabah uğraş topla, düzelt, yastıkları diz… Akşam yine aynı yere yatacağız. Bu kadar kısa süreli bir düzen için o kadar çaba neden? Yatak toplamak estetik olabilir ama işlevsellik açısından tartışmaya açık. O yüzden “nasıl olsa yine yatacağız” demek, kulağa çok mantıklı geliyor.

7. “Bugün temizlik günüm değil.”

Mesela bazı insanların pazar temizlik günüdür. Onlar bilir ki pazar geldi mi iş yapmak kaçınılmazdır. Ama senin böyle bir günün yoksa hiçbir şey yapmamak için mükemmel bir sebep. Rutinsizlik, bazen en güzel bahane olabilir.

8. "Belim ağrıyor.”

Bel ağrısı, temizlik yapmamanın en geçerli bahanesi olabilir. Eğil kalk, süpür sil… Hele bir de yerleri paspaslayacaksan, bel resmen isyan eder. Üstelik bu tür ağrılar hafife alınmaz; biraz dinlenmek en doğrusu. Zaten bugün değil de yarın yaparsın, dünyanın sonu değil ya.

9. Son olarak, “Enerjim yok bugün.”

Bazen hiçbir fiziksel sebep yoktur ama içinden de hiçbir şey gelmez. Ne süpürge sesi duymak istersin, ne cam parlasın istersin. Enerji olmayınca temizlik çekilmez; zaten temizlik dediğin biraz da ruh hali işidir. Bugün değil demek, bazen en sağlıklı karardır.

