Ev İşlerinden Kaçmak İçin Üretilen En Absürt Bahaneler

Temizlik sonrası kahve içmeyeceksen neden o kadar uğraşasın ki zaten? Köpüklü bir Türk kahvesi ya da mis gibi bir filtre kahve olmadan temizlik tamamlanmış sayılmaz. Eline bezi aldın, camı sildin, sonra neyle ödüllendireceksin kendini? Kahve yoksa motivasyon da yok. Bu durumda temizlik de yalan olur, haklısın.