Ev İşi Yaparken Dinlediğiniz Şarkılara Göre Ruh Halinizi Anlatıyoruz
Ev işi dediğimiz şey, aslında bir nevi günlük terapi seansı. Ev süpürürken dans etmek, cam silerken şarkıya playback yapmak ve bulaşık yıkarken eline mikrofon almış gibi davranmak… Evet, hepsi tanıdık geliyor değil mi? İşte sizin ev işi sırasında seçtiğiniz şarkılar, ruh haliniz hakkında fazlasıyla ipucu veriyor. Şimdi bunlara beraber bakalım!
1. Kenan Doğulu - Aşkım Aşkım
2. Queen - Don't Stop Me Now
3. Sezen Aksu - Hadi Bakalım
4. Beyoncé - Single Ladies
5. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim
6. ABBA - Gimme! Gimme! Gimme!
7. Müslüm Gürses - Nilüfer
8. Sertab Erener - Rengârenk
9. Edis - Martılar
10. Michael Jackson - Beat It
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
