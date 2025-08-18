onedio
Ev İşi Yaparken Dinlediğiniz Şarkılara Göre Ruh Halinizi Anlatıyoruz

Elifcan Kıcı
18.08.2025 - 12:16

Ev işi dediğimiz şey, aslında bir nevi günlük terapi seansı. Ev süpürürken dans etmek, cam silerken şarkıya playback yapmak ve bulaşık yıkarken eline mikrofon almış gibi davranmak… Evet, hepsi tanıdık geliyor değil mi? İşte sizin ev işi sırasında seçtiğiniz şarkılar, ruh haliniz hakkında fazlasıyla ipucu veriyor. Şimdi bunlara beraber bakalım!

1. Kenan Doğulu - Aşkım Aşkım

2. Queen - Don't Stop Me Now

3. Sezen Aksu - Hadi Bakalım

4. Beyoncé - Single Ladies

5. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim

6. ABBA - Gimme! Gimme! Gimme!

7. Müslüm Gürses - Nilüfer

8. Sertab Erener - Rengârenk

9. Edis - Martılar

10. Michael Jackson - Beat It

