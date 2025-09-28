onedio
Ev Dekorasyonunda Asla Yapmaman Gereken 11 Büyük Hata

28.09.2025 - 12:33

Ev dekorasyonu, evi hem daha estetik hem daha rahat yaşanabilir hale getiriyor. Ama birçok kişi evini dekore ederken bazı hatalar yapıyor. Bunlar küçük hatalar olsa da evin tasarımını etkiliyor. Yapılan yanlış seçimler sonucunda evde günlük yaşam zorlaşabiliyor. Nasıl tasarım yapacağını öğrenerek evini daha kullanışlı ve estetik hale getirmek istemez misin?

1. Renk uyumu her şeyin başı!

Renkler, evin ruhunu yansıtıyor. O yüzden uyumlara çok dikkat etmek gerek. Sadece beğendiğin için karmaşık renkleri bir araya getirmek tasarım açısından doğru bir yaklaşım değil. Renk seçerken odanın ışığını dikkate alman gerek mesela. Aynı zamanda duvarların rengi, mobilyalar ve aksesuarlarla uyumlu olmalı. Renk uyumsuzluğu olan bir odan varsa orada huzursuz hissetmen normal!

2. Alanı doğru ölçmek gerek.

Tasarım yaparken alanı doğru ölçmek, en önemli işlerin başında geliyor. Çünkü odayı tasarlarken kullanacağın mobilyaları alana göre seçmen gerekiyor. Eğer alanı doğru hesaplamazsan odada mobilyalar sıkış tıkış olabilir. Yapman gereken basit aslında. Önce alanı doğru şekilde ölçmek ve sonra mobilya alışverişine çıkmak!

3. Evlerin aydınlatması genelde ihmal ediliyor.

Eve bir avize ya da lambader alıp geçiyoruz ama aslında tasarımın temellerinden biri aydınlatma. Aydınlatma, mekanın atmosferini değiştiren en önemli etkenlerden. Eğer odadaki ışık yetersiz olursa tasarım ne kadar güzel olursa olsun görülmeyecektir. Yani doğru aydınlatma hem işlevsel hem de estetik açısından kritik.

4. Aydınlatmadan bahsediyorsak doğal ışığı da konuşmamız gerek.

Pencerelerden çıkan ışığı engellersen dekorasyonun istediğin gibi görülmeyebilir. Kapalı ve karanlık mekanlar hem iç karartıcı hem de tasarım yönünden eksik oluyor. Mobilya yerleşimi yaparken ve perde seçerken doğal ışığın odaya girmesini engellememelisin.

5. Mobilya seçimi, dekorasyon için kritik.

Evini dekore ederken mobilya almak gerekiyor doğal olarak. Ama alacağın mobilyalar kalitesizse ya da tarzı sana uymuyorsa o zaman dekorasyon istediğin gibi olmayabilir. Mobilya alışverişinde dayanıklı ve estetik mobilyalar tercih etmelisin. Tabii burada sadece moda diye bir seçim yapmamak gerek. Yani moda diye hiç beğenmediğin ya da evin geri kalanına uymayan bir mobilya almamalısın.

6. Her yeri aksesuarlarla doldurmak doğru değil.

Ev aksesuarlarını hepimiz çok seviyoruz ama fazlası evin dekorunu bozabilir. Eğer evinde çok aksesuar varsa o zaman alan boğulur ve yaşanamaz hale gelir. Aksesuarları dengeli şekilde eve dağıtırsan o zaman şık bir görünüm yakalayabilirsin.

7. Mobilyalar sadece şık olmamalı.

Mobilyayı sadece beğendiğin için alıyorsan bu yapabileceğin en büyük yanlış. Çünkü ev sadece bir vitrin değil, aynı zamanda içinde yaşadığımız yer. Yaşarken de fonksiyonel mobilyalar kullanırsak rahat edebiliriz. Tabii ki işlevsel diye çirkin ya da beğenmediğin bir mobilya almayacaksın. Ama tercih yaparken tek önceliğin güzelliği olmamalı!

8. Tek bir stile takılıp kalmamak gerek!

Tasarımdan bahsediyorsak olabildiğince esnek olman gerekiyor. Sadece bir stile takılıp kalmak doğru değil. Modern, klasik gibi stilleri karıştırarak yaptığın dekorasyonlarla çok daha dengeli ve çeşitli bir tasarım yapabilirsin. Bu tarz tasarımlar mekana ruh katacaktır.

9. Zemin için seçeceğin ürünlerde hiç acele etme!

Duvar rengi ve mobilya seçimi yaptıktan sonra sırada zeminler var elbette. Zemine seçeceğin halı da odayı güzel gösteren bir detay. Alacağın mobilyalar, seçeceğin halı ya da kilimle uygun olmalı. O yüzden zemin için alacağın tasarıma mobilyalarla birlikte karar vermelisin.

10. Evin dekoru ne kadar güzel olursa olsun dağınıksa hiçbiri gözükmez.

Evini çok güzel düzenledin ama her yer karmakarışık. O zaman yaptığın güzel dekorasyon hiç görülmez. Evindeki bu dağınıklığı çözmenin yolu saklama çözümlerine başvurmak. Raflar, dolaplar, kutular... Bütün bunlar evinin daha şık ve güzel görünmesini sağlıyor.

11. Senin zevkin her şeyden önemli!

Ev tasarlarken genelde herkes moda neyse onun peşinden gidiyor. Ama unutma, moda geçicidir. Sonuçta o evde yaşayacak olan sensin ve senin zevkine uygun şekilde düzenlenmeli. Zevkine uymayan bir tasarım yaparsan uzun vadede o evde yaşamak hoşuna gitmeyecektir.

