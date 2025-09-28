Ev Dekorasyonunda Asla Yapmaman Gereken 11 Büyük Hata

Eve bir avize ya da lambader alıp geçiyoruz ama aslında tasarımın temellerinden biri aydınlatma. Aydınlatma, mekanın atmosferini değiştiren en önemli etkenlerden. Eğer odadaki ışık yetersiz olursa tasarım ne kadar güzel olursa olsun görülmeyecektir. Yani doğru aydınlatma hem işlevsel hem de estetik açısından kritik.