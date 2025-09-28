Ev Dekorasyonunda Asla Yapmaman Gereken 11 Büyük Hata
Ev dekorasyonu, evi hem daha estetik hem daha rahat yaşanabilir hale getiriyor. Ama birçok kişi evini dekore ederken bazı hatalar yapıyor. Bunlar küçük hatalar olsa da evin tasarımını etkiliyor. Yapılan yanlış seçimler sonucunda evde günlük yaşam zorlaşabiliyor. Nasıl tasarım yapacağını öğrenerek evini daha kullanışlı ve estetik hale getirmek istemez misin?
1. Renk uyumu her şeyin başı!
2. Alanı doğru ölçmek gerek.
3. Evlerin aydınlatması genelde ihmal ediliyor.
4. Aydınlatmadan bahsediyorsak doğal ışığı da konuşmamız gerek.
5. Mobilya seçimi, dekorasyon için kritik.
6. Her yeri aksesuarlarla doldurmak doğru değil.
7. Mobilyalar sadece şık olmamalı.
8. Tek bir stile takılıp kalmamak gerek!
9. Zemin için seçeceğin ürünlerde hiç acele etme!
10. Evin dekoru ne kadar güzel olursa olsun dağınıksa hiçbiri gözükmez.
11. Senin zevkin her şeyden önemli!
