Eşref Rüya’da Nisan’ın Evinin Kapısı Hayranlar Tarafından Karalanınca Tepkiler Yükseldi

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya iki sezondur gündemden düşmüyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolündeki dizi hikayesiyle de kadrosuyla da izleyiciyi etki altına almayı başarıyor. Ancak bu sefer dizi başarısıyla değil, Nisan karakterinin evi olarak kullanılan yapının geldiği son haliyle konuşuluyor.

Dizi hayranları, Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan karakterinin evini bulunca olanlar oldu. Yapıya zarar verilmemesi gerekirken, kapı karalamalarla doldu. Adını yazanlar da vardı, günün tarihini de…