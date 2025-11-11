Eşref Rüya’da Nisan’ın Evinin Kapısı Hayranlar Tarafından Karalanınca Tepkiler Yükseldi
Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya iki sezondur gündemden düşmüyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolündeki dizi hikayesiyle de kadrosuyla da izleyiciyi etki altına almayı başarıyor. Ancak bu sefer dizi başarısıyla değil, Nisan karakterinin evi olarak kullanılan yapının geldiği son haliyle konuşuluyor.
Dizi hayranları, Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan karakterinin evini bulunca olanlar oldu. Yapıya zarar verilmemesi gerekirken, kapı karalamalarla doldu. Adını yazanlar da vardı, günün tarihini de…
Bahsi geçen yapının Eşref Rüya’dan önceki ve sonraki hali farkı gözler önüne serdi. 👇
Tepkiler de gecikmedi. 👇
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
