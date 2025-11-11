onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Eşref Rüya’da Nisan’ın Evinin Kapısı Hayranlar Tarafından Karalanınca Tepkiler Yükseldi

Eşref Rüya’da Nisan’ın Evinin Kapısı Hayranlar Tarafından Karalanınca Tepkiler Yükseldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.11.2025 - 15:57

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya iki sezondur gündemden düşmüyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolündeki dizi hikayesiyle de kadrosuyla da izleyiciyi etki altına almayı başarıyor. Ancak bu sefer dizi başarısıyla değil, Nisan karakterinin evi olarak kullanılan yapının geldiği son haliyle konuşuluyor.

Dizi hayranları, Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan karakterinin evini bulunca olanlar oldu. Yapıya zarar verilmemesi gerekirken, kapı karalamalarla doldu. Adını yazanlar da vardı, günün tarihini de…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bahsi geçen yapının Eşref Rüya’dan önceki ve sonraki hali farkı gözler önüne serdi. 👇

Bahsi geçen yapının Eşref Rüya’dan önceki ve sonraki hali farkı gözler önüne serdi. 👇
twitter.com

Tepkiler de gecikmedi. 👇

Tepkiler de gecikmedi. 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın