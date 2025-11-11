Uzak Şehir’de Görme Engeli Yaşayan Kaya’yı Canlandıran Atakan Özkaya Oyunculuğuyla İzleyicileri İkiye Böldü

Uzak Şehir geçtiğimiz akşam (10 Kasım Pazartesi) yeni bölümüyle ekranlardaydı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Uzak Şehir reyting sıralamalarında zirveye oturdu. Ancak izleyicilerin dikkatini çeken bir sahne oldu. Geçici görme engeli yaşayan Kaya’yı canlandıran Atakan Özkaya oyunculuk performansıyla tartışma yarattı. Gelin sahneye ve yorumlara bakalım…