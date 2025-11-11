ATV’nin Erken Final Dizilerinin Yeri Doluyor: Yeni Proje Yalı Çapkını’nın Ünlü Oyuncusuyla Geliyor!

Kanalların yeni sezon süreci tam gaz devam ediyor. Kimi diziler eylül, ekim aylarında ilk bölümleriyle ekrana çıktı, kimi dizilerse önümüzdeki aylarda başlayacağını duyurdu. Ancak her sezon olduğu gibi bu sezonda da erken finaller kaçınılmaz oldu. Finallerin yerine yeni diziler için de yeşil ışık yandı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş