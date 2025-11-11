onedio
ATV'nin Erken Final Dizilerinin Yeri Doluyor: Yeni Proje Yalı Çapkını'nın Ünlü Oyuncusuyla Geliyor!

ATV’nin Erken Final Dizilerinin Yeri Doluyor: Yeni Proje Yalı Çapkını’nın Ünlü Oyuncusuyla Geliyor!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.11.2025 - 10:34

Kanalların yeni sezon süreci tam gaz devam ediyor. Kimi diziler eylül, ekim aylarında ilk bölümleriyle ekrana çıktı, kimi dizilerse önümüzdeki aylarda başlayacağını duyurdu. Ancak her sezon olduğu gibi bu sezonda da erken finaller kaçınılmaz oldu. Finallerin yerine yeni diziler için de yeşil ışık yandı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda
Final yapan iki dizi ATV'ye aitti.

Final yapan iki dizi ATV’ye aitti.

Aşk ve Gözyaşı ile Aynadaki Yabancı dizileri sezonu erken kapatanlardan oldu. İlk bölümleriyle izleyiciye veda etme kararı aldı. Şimdiyse ATV yeni bir dizi duyurusuyla gündemde. NGM Yapım’a ait Serseri Aşıklar için çalışmalar başladı.

ATV'nin yeni dizisi için Gözde Kansu imza attı.

ATV’nin yeni dizisi için Gözde Kansu imza attı.

Güzel oyuncu en son Yalı Çapkını dizisinde yer almıştı. Yeni adresi ise ATV’nin Serseri Aşıklar dizisi oldu. Projeyi Gül Abus Semerci yazacak. Yönetmenlik ise Serkan Birinci’ye ait. Dizi Bodrum’da geçecek ve kadın draması olacak.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
