Show TV’nin Yeni Dizisi Rüya Gibi’ye Son Dakika Oyuncu Transferi!
Show TV’de başlayacağı duyurulan Rüya Gibi dizisi için hazırlıklar hala sürüyor. Setin başladığı açıklanmış ve kimi sahneler çekilmişti. Ünlü ve başarılı oyuncuları bir araya getiren projede şimdi bir gelişme daha yaşandı. Birsen Altuntaş kadroya yeni bir ismin daha katıldığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Rüya Gibi’de Uğur Güneş ve Seda Bakan bir araya gelecek.
Şimdiyse Gökberk Yıldırım diziye katıldı.
