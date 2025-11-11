onedio
Show TV’nin Yeni Dizisi Rüya Gibi’ye Son Dakika Oyuncu Transferi!

Elif Sude Yenidoğan
11.11.2025 - 09:25

Show TV’de başlayacağı duyurulan Rüya Gibi dizisi için hazırlıklar hala sürüyor. Setin başladığı açıklanmış ve kimi sahneler çekilmişti. Ünlü ve başarılı oyuncuları bir araya getiren projede şimdi bir gelişme daha yaşandı. Birsen Altuntaş kadroya yeni bir ismin daha katıldığını açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Rüya Gibi’de Uğur Güneş ve Seda Bakan bir araya gelecek.

Ahsen Eroğlu, Celil Nalçakan, Emre Bey ve Şebnem Bozoklu da projenin öne çıkan isimlerinden. Seda Bakan’ın karakteri Aydan’ın mahalle kuaförüyken lüks bir güzellik merkezi sahibi olmasıyla gelişen olayları izleyeceğiz.

Şimdiyse Gökberk Yıldırım diziye katıldı.

Yıldırım, Bora karakterine hayat verecek ve Uğur Güneş’in karakteri Emir’le çatışmalar yaşayacak. Birsen Altuntaş’ın haberine göreyse Bora karakterinin ilk sahneleri Aydan (Seda Bakan) ile çekilecek.

