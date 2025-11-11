onedio
Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor 2026 Ünlüler-All Star'ın Yeni Yarışmacısı Belli Oldu

Acun Ilıcalı Açıkladı: Survivor 2026 Ünlüler-All Star’ın Yeni Yarışmacısı Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
11.11.2025 - 12:21

Yarışmacı kadrosunun merakla beklendiği Survivor 2026 Ünlüler-All Star’da gelişme yaşandı. Yeni sezonda hangi isimlerin mücadele edeceği Survivor izleyicilerini heyecanlandırıyordu. Şimdiyse Acun Ilıcalı Survivor 2026 Ünlüler-All Star’da yarışacak yeni ismi açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Acun Ilıcalı yarışmaya dair gelişmeleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak duyuruyor.

Serhan Onat'ı oyuncu kimliğiyle hafızalarımıza kazımıştık.

Serhan Onat’ı oyuncu kimliğiyle hafızalarımıza kazımıştık.

1994 doğumlu oyuncu Muhteşem Yüzyıl, Bodrum Masalı, Meryem, Kuruluş Osman, Akıncı, Dokuz Oğuz ve Kendi Düşen Ağlamaz gibi televizyon projelerinde yer almıştı. Bizler de başarılar diliyoruz.

