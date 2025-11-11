Düşük Reytingler İçin Acil Durum Alarmı: Yeni Dizi Bereketli Topraklar’da Senarist ve Hikaye Değişimi!
Show TV’de başlayan yeni dizi Bereketli Topraklar başrolde Engin Akyürek ve Gülsim Ali’yi buluşturmuştu. Dizinin kadrosu ve hikayesi nedeniyle ilgiyle karşılanacağı düşünüldü ancak reyting sonuçları beklentiyi karşılamadı. Şimdiyse dizinin senaristinin değişeceği ve final iddiaları gündemde. Gelin detaylara geçelim!
Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin başrolündeki Bereketli Topraklar Adana’da geçiyor.
Ancak dizinin senaristinin ve hikayesinin değişeceği iddia edildi.
