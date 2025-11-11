onedio
Düşük Reytingler İçin Acil Durum Alarmı: Yeni Dizi Bereketli Topraklar’da Senarist ve Hikaye Değişimi!

Düşük Reytingler İçin Acil Durum Alarmı: Yeni Dizi Bereketli Topraklar'da Senarist ve Hikaye Değişimi!

11.11.2025 - 13:48

Show TV’de başlayan yeni dizi Bereketli Topraklar başrolde Engin Akyürek ve Gülsim Ali’yi buluşturmuştu. Dizinin kadrosu ve hikayesi nedeniyle ilgiyle karşılanacağı düşünüldü ancak reyting sonuçları beklentiyi karşılamadı. Şimdiyse dizinin senaristinin değişeceği ve final iddiaları gündemde. Gelin detaylara geçelim!

Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin başrolündeki Bereketli Topraklar Adana’da geçiyor.

Engin Akyürek ve Gülsim Ali'nin başrolündeki Bereketli Topraklar Adana'da geçiyor.

Dizide Engin Akyürek’in karakteri Ömer Bereketoğlu’nun, babasının mirası olan toprakları korumak için geçmişin karanlık hesaplaşmalarıyla yüzleşmek zorunda kalışı işleniyor.

Ancak dizinin senaristinin ve hikayesinin değişeceği iddia edildi.

Ancak dizinin senaristinin ve hikayesinin değişeceği iddia edildi.

Bereketli Topraklar’ın düşük reytingleri nedeniyle final iddiaları da sosyal medyada konuşuldu. Henüz yapımdan resmi bir açıklama gelmedi. Siz izlediniz mi, nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

