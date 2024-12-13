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Eski BM Temsilcisinden Dikkat Çeken Türkiye Çıkışı: “Trump’ın İlk İşi Erdoğan’ı Aramak Olmalı”

Eski BM Temsilcisinden Dikkat Çeken Türkiye Çıkışı: “Trump’ın İlk İşi Erdoğan’ı Aramak Olmalı”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.12.2024 - 22:58

ABD’nin eski Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley, katıldığı bir yayında dikkat çeken Türkiye çıkışında bulundu. Haley, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlar başlamaz ilk işinin Türkiye’yi aramak olması gerektiğini kaydetti. “Başkanlığa başladığında yapması gereken ilk şey Erdoğan'ı aramak” diyen Haley, Trump’ın Rusya, Ukrayna, İran politikalarını Türkiye ile iletişime geçerek gerçekleştirebileceğini söyledi.

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ABD’nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley, bir yayına katılarak Donald Trump’ın başkanlığa gelişini ve uygulayacağı politikaları değerlendirdi.

ABD’nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley, bir yayına katılarak Donald Trump’ın başkanlığa gelişini ve uygulayacağı politikaları değerlendirdi.

Haley, yayında dikkat çeken bir Türkiye açıklamalarında bulundu. Trump’a tavsiyelerde bulunan Haley, ilk işinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramak olması gerektiğini dile getirdi.

Haley, yayında dikkat çeken bir Türkiye açıklamalarında bulundu. Trump’a tavsiyelerde bulunan Haley, ilk işinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramak olması gerektiğini dile getirdi.

Haley, Türkiye’ye dair açıklamalarını YouTube hesabından “Why Trump Needs to Call Turkey Now” (Trump'ın Neden Şimdi Türkiye'yi Araması Gerekiyor?) başlığıyla yayınladı.

O videoya şu notu düştü:

'Türkiye, İran'ı zayıflatmanın ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını bitirmenin anahtarıdır. İşte Trump bunu kendi avantajına nasıl kullanabilir?'

"Başkanlığa başladığında yapması gereken ilk şey Erdoğan'ı aramak."

"Başkanlığa başladığında yapması gereken ilk şey Erdoğan'ı aramak."

Haley'in açıklamaları şöyle:

'Trump için büyük bir fırsat var. Başkanlığa başladığında yapması gereken ilk şey Erdoğan'ı aramak. Şunu unutmayın ki Ukrayna- Rusya savaşında Erdoğan, Ukrayna'nın tarafında. Eğer Trump, İran'ı zayıflatmak ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa bir son vermek istiyorsa, bunun başlıca yolu Türkiye ve Erdoğan ile iletişime geçmesi gerekir.'

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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