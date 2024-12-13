Eski BM Temsilcisinden Dikkat Çeken Türkiye Çıkışı: “Trump’ın İlk İşi Erdoğan’ı Aramak Olmalı”
Eski BM Temsilcisinden Dikkat Çeken Türkiye Çıkışı: “Trump’ın İlk İşi Erdoğan’ı Aramak Olmalı”
ABD’nin eski Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley, katıldığı bir yayında dikkat çeken Türkiye çıkışında bulundu. Haley, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlar başlamaz ilk işinin Türkiye’yi aramak olması gerektiğini kaydetti. “Başkanlığa başladığında yapması gereken ilk şey Erdoğan'ı aramak” diyen Haley, Trump’ın Rusya, Ukrayna, İran politikalarını Türkiye ile iletişime geçerek gerçekleştirebileceğini söyledi.
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ABD’nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley, bir yayına katılarak Donald Trump’ın başkanlığa gelişini ve uygulayacağı politikaları değerlendirdi.
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Haley, yayında dikkat çeken bir Türkiye açıklamalarında bulundu. Trump’a tavsiyelerde bulunan Haley, ilk işinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramak olması gerektiğini dile getirdi.
"Başkanlığa başladığında yapması gereken ilk şey Erdoğan'ı aramak."
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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