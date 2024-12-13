Eski BM Temsilcisinden Dikkat Çeken Türkiye Çıkışı: “Trump’ın İlk İşi Erdoğan’ı Aramak Olmalı”

Haley'in açıklamaları şöyle:

'Trump için büyük bir fırsat var. Başkanlığa başladığında yapması gereken ilk şey Erdoğan'ı aramak. Şunu unutmayın ki Ukrayna- Rusya savaşında Erdoğan, Ukrayna'nın tarafında. Eğer Trump, İran'ı zayıflatmak ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa bir son vermek istiyorsa, bunun başlıca yolu Türkiye ve Erdoğan ile iletişime geçmesi gerekir.'