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Şam Büyükelçiliği Yarın Açılıyor! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Duyurdu

Şam Büyükelçiliği Yarın Açılıyor! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
13.12.2024 - 22:26

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV’de açıklamalarda bulundu. Suriye’de yaşanan gelişmelere değinen Bakan Fidan, Şam Büyükelçiliğinin yarın (14 Aralık Cumartesi) açılacağını belirtti. Fidan, “Heyetimiz gidiyor, yarın faaliyete geçmiş olur' dedi.

Öte yandan Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atanmıştı. Bakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etmişti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Suriye’ye dair son gelişmeleri değerlendiren Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliğinin yarından itibaren faaliyete geçeceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Suriye’ye dair son gelişmeleri değerlendiren Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliğinin yarından itibaren faaliyete geçeceğini duyurdu.

"Konferansın bittiği gün Şam’a gönderdik."

"Konferansın bittiği gün Şam’a gönderdik."

Heyetin Şam'a gideceğini belirten Bakan Fidan, 'Yarın faaliyete geçer. Bütün ekip hepsi beraber, Büyükelçimiz de dahil. Büyükelçiler Konferansı vardı biliyorsunuz Ankara’da. Burhan bey de bizim Moritanya Büyükelçimiz. Konferansa geldi Moritanya’dan, Moritanya Büyükelçimiz olarak, Konferansın bittiği gün Şam’a gönderdik' diye konuştu.

Anadolu Ajansı (AA), Şam'da Türk Büyükelçiliği binasını böyle görüntülemişti.

Anadolu Ajansı (AA), Şam'da Türk Büyükelçiliği binasını böyle görüntülemişti.

Öte yandan Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atanmıştı. Bakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etmişti.

Öte yandan Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atanmıştı. Bakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etmişti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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