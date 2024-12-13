Şam Büyükelçiliği Yarın Açılıyor! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Duyurdu

Heyetin Şam'a gideceğini belirten Bakan Fidan, 'Yarın faaliyete geçer. Bütün ekip hepsi beraber, Büyükelçimiz de dahil. Büyükelçiler Konferansı vardı biliyorsunuz Ankara’da. Burhan bey de bizim Moritanya Büyükelçimiz. Konferansa geldi Moritanya’dan, Moritanya Büyükelçimiz olarak, Konferansın bittiği gün Şam’a gönderdik' diye konuştu.