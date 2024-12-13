Beşşar Esad'ın Suriye'deki Son Saatleri Ortaya Çıktı: Kaçacağını Kimseye Söylememiş

Suriye'deki Esad muhalifi gruplar Suriye'de adım adım ilerlerken Esad'ın akıbeti merak ediliyordu. Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esad'ın nerede olduğuna dair komplo teorileri ortaya atılırken Moskova'dan gelen haberle olaylar netleşti. Esad ve ailesi Moskova'ya sığınmıştı. Moskova'nın sığınma talebini kabul ettiği bildirilen haberde detaya yer verilmemişti. Esad'ın Suriye'deki son saatleri ise bugün Reuters tarafından şahitleriyle birlikte paylaşıldı.

https://www.reuters.com/world/middle-east/assads-final-hours-syria-deception-despair-flight-2024-12-13/