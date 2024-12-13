Beşşar Esad'ın Suriye'deki Son Saatleri Ortaya Çıktı: Kaçacağını Kimseye Söylememiş
Beşşar Esad'ın Suriye'deki Son Saatleri Ortaya Çıktı: Kaçacağını Kimseye Söylememiş
Suriye'deki Esad muhalifi gruplar Suriye'de adım adım ilerlerken Esad'ın akıbeti merak ediliyordu. Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esad'ın nerede olduğuna dair komplo teorileri ortaya atılırken Moskova'dan gelen haberle olaylar netleşti. Esad ve ailesi Moskova'ya sığınmıştı. Moskova'nın sığınma talebini kabul ettiği bildirilen haberde detaya yer verilmemişti. Esad'ın Suriye'deki son saatleri ise bugün Reuters tarafından şahitleriyle birlikte paylaşıldı.
https://www.reuters.com/world/middle-east/assads-final-hours-syria-deception-despair-flight-2024-12-13/
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Suriye'de HTŞ destekli grupların ilerlemesiyle devrilen Esad'ın sığındığı Rusya'ya nasıl gittiği merak konusu olmuştu. Reuters, Esad'ın Suriye'deki son anlarına dair bilgilere ulaştı.
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İddialara göre Esad son ana kadar kimseye Rusya'ya gideceğini itiraf etmedi ya da açıklamadı. Yaptığı toplantılarda dahi durumun iyi olduğunu iddia etti.
Esad, Moskova'ya kaçmadan birkaç saat önce Cumartesi günü savunma bakanlığında yaklaşık 30 ordu ve güvenlik şefinin katıldığı bir toplantıda Rusya'nın askeri desteğinin yolda olduğuna dair güvence verdi ve kara kuvvetlerine direnmeleri yönünde çağrıda bulundu.
Yine bir başka "şahit" kaynağa göre ise Esad, cumartesi günü mesaisini bitirdiğinde başkanlık ofisindeki müdürüne eve gideceğini söylemiş ancak eve gitmek yerine havaalanına doğru yola çıkmış.
Danışmanı Buthaina Shaaban'ı da arayıp evine gelip kendisine bir konuşma yazmasını istediğini söyledi. Danışman geldiğinde kimsenin olmadığını gördü.
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Bir yardımcısına göre Esad, ordunun seçkin 4. Zırhlı Tümeni komutanı olan küçük kardeşi Mahir'e bile çıkış planını bildirmedi. Mahir, Irak'a ve ardından Rusya'ya kaçmak zorunda kaldı.
Esad eve diye çıktığı başkanlık ofisinden Suriye'nin Lazkiye kentindeki Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'ne, oradan da Moskova'ya uçtu.
Üst düzey bir bölge yetkilisine göre, Esad'ın yakın ailesi, eşi Esma ve üç çocukları, Rusya'nın başkenti Moskova'da onu bekliyorlardı.
Esad'ın evine giren silahlı grupların çektiği görüntülerde Esad'ın yanına alamadığı aile fotoğraflarının yanı sıra ocakta pişmiş halde bırakılan yemekten de bahsediliyordu.
Batılı bir güvenlik kaynağı, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Esad'ın güvenli bir şekilde devrilmesini sağlamak için "elinden geleni" yaptığını söyledi.
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Üç kaynak, Katar ve Türkiye'nin, Esad'ın çıkışını kolaylaştırmak için HTŞ ile anlaşmalar yaptığını söylerken, her iki ülkenin de HTŞ ile hiçbir temaslarının olmadığını iddia ettiği resmi açıklamalar yapıldı.
Esad'ın son başbakanı Muhammed Celali kendisini arayarak şehirlerdeki son durumu aktarmıştı. Esad'ın ona söylediği son şey ise "Yarını bekle, yarını bekle" oldu ancak sabaha karşı aramalarında Esad'a ulaşamadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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