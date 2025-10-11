Esad, Rusya'daki Lüks Dairesinde İnternette Saatlerce Oyun Oynayan Bir Bağımlıya Dönüşmüş!
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad, rejimin düşmesiyle birlikte Rusya’ya kaçmıştı. Gözden kaybolan Esad’ın şimdilerde ne yaptığı ve ne durumda olduğu merak ediliyor. Almanya’nın Die Zeit gazetesi, Esad’ın kaçtığı Rusya'da oyun bağımlısına dönüştüğünü ileri sürdü. Gazete, Esad’ın lüks bir dairede ‘sessizce’ yaşadığı belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esad, Aralık 2024'te Rusya'ya kaçtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alman basını Esad'ın oyun bağımlısı olduğunu iddia etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın