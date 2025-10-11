Esad, Rusya'daki Lüks Dairesinde İnternette Saatlerce Oyun Oynayan Bir Bağımlıya Dönüşmüş!

Suriye'de 27 Kasım'da başlayan süreç bir devrin sonu oldu. Yıllardır Suriye'nin başında olan Beşar Esad, rejimin düşmesiyle birlikte 2024 Aralık ayının ilk günlerinde milyon dolarlarla Rusya'ya kaçtı. Kaçışının ardından sırra kadem bastığı düşünülen Esad bir açıklama yayınlamış ve “8 Aralık’a kadar ülkeden ayrılmayı ve istifa etmeyi düşünmedim” demişti.

Peki Esad şimdi ne yapıyor? Esad'ın Rusya'daki yaşamı ise merak konusu.