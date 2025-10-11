onedio
Esad, Rusya'daki Lüks Dairesinde İnternette Saatlerce Oyun Oynayan Bir Bağımlıya Dönüşmüş!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.10.2025 - 16:07

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad, rejimin düşmesiyle birlikte Rusya’ya kaçmıştı. Gözden kaybolan Esad’ın şimdilerde ne yaptığı ve ne durumda olduğu merak ediliyor. Almanya’nın Die Zeit gazetesi, Esad’ın kaçtığı Rusya'da oyun bağımlısına dönüştüğünü ileri sürdü. Gazete, Esad’ın lüks bir dairede ‘sessizce’ yaşadığı belirtti. 

Kaynak

Esad, Aralık 2024'te Rusya'ya kaçtı.

Suriye'de 27 Kasım'da başlayan süreç bir devrin sonu oldu. Yıllardır Suriye'nin başında olan Beşar Esad, rejimin düşmesiyle birlikte 2024 Aralık ayının ilk günlerinde milyon dolarlarla Rusya'ya kaçtı. Kaçışının ardından sırra kadem bastığı düşünülen Esad bir açıklama yayınlamış ve “8 Aralık’a kadar ülkeden ayrılmayı ve istifa etmeyi düşünmedim” demişti. 

Peki Esad şimdi ne yapıyor? Esad'ın Rusya'daki yaşamı ise merak konusu.

Alman basını Esad'ın oyun bağımlısı olduğunu iddia etti.

Almanya’nın Die Zeit gazetesi ilginç bir ortaya attı. Esad'ın Rusya'daki yaşamına dair bilgi veren haberde Suriye’nin devrik liderinin lüks bir dairede yaşadığı belirtildi. Bu daire Rusya’nın güvenlik güçleri tarafından korunuyor. Mermer banyolara sahip lüks ev için korumalar adeta etten duvar örüyor. 

Esad’a bir zamanlar yakın olan kaynaklar nadiren evden çıktığını, uzun saatler internette oyun oynadığını ileri sürüyor.

