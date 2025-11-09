onedio
Erkin Koray'dan Mehmet Ali Erbil'e Pek Çok Ünlünün Yunanistan'da Birebir Aynıları Olduğunu Biliyor muydunuz?

Pelin Yelda Göktepe
09.11.2025 - 12:31

Yunanistan'la ortak bir tarihimiz var. Bu tarihi bağ, iki ülke arasında sayısız benzerliği de beraberinde getiriyor. Yemeklerden günlük yaşama, eğlence anlayışından müziklere kadar pek çok benzerliğimiz var. Bu zaman zaman tartışmalara da sebep oluyor. Peki ünlü isimlerimizin bile benzediğini biliyor muydunuz?

Bir içerik üreticisi Türkiye'de ve Yunanistan'da birbirinin neredeyse ikizi gibi benzeyen ünlüleri paylaştı. Bazı benzerlikler şoke etti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DQtyJN...
Buradan izleyebilirsiniz;

Paralel evren gibi.

Daha önce baklava, döner gibi pek çok konuda kimin olduğu konusunda tartışmalar yaşadık. Şimdi mesele ünlülere kadar geldi. Prof. Dr. Celal Şengör'e benzeyen Ilias Alexiou daha önce gündem olmuştu. Cemil İpekçi'den Erkin Koray'a; Mehmet Ali Erbil'den Burcu Esmersoy'a kadar pek çok ünlünün neredeyse ikizi gibi görünen Yunan ünlüler pek çok kişiyi şaşırttı. Peki siz en çok kimi benzettiniz?

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
