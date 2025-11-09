Erkin Koray'dan Mehmet Ali Erbil'e Pek Çok Ünlünün Yunanistan'da Birebir Aynıları Olduğunu Biliyor muydunuz?

Yunanistan'la ortak bir tarihimiz var. Bu tarihi bağ, iki ülke arasında sayısız benzerliği de beraberinde getiriyor. Yemeklerden günlük yaşama, eğlence anlayışından müziklere kadar pek çok benzerliğimiz var. Bu zaman zaman tartışmalara da sebep oluyor. Peki ünlü isimlerimizin bile benzediğini biliyor muydunuz?

Bir içerik üreticisi Türkiye'de ve Yunanistan'da birbirinin neredeyse ikizi gibi benzeyen ünlüleri paylaştı. Bazı benzerlikler şoke etti.