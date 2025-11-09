Erkin Koray'dan Mehmet Ali Erbil'e Pek Çok Ünlünün Yunanistan'da Birebir Aynıları Olduğunu Biliyor muydunuz?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DQtyJN...
Yunanistan'la ortak bir tarihimiz var. Bu tarihi bağ, iki ülke arasında sayısız benzerliği de beraberinde getiriyor. Yemeklerden günlük yaşama, eğlence anlayışından müziklere kadar pek çok benzerliğimiz var. Bu zaman zaman tartışmalara da sebep oluyor. Peki ünlü isimlerimizin bile benzediğini biliyor muydunuz?
Bir içerik üreticisi Türkiye'de ve Yunanistan'da birbirinin neredeyse ikizi gibi benzeyen ünlüleri paylaştı. Bazı benzerlikler şoke etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paralel evren gibi.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın