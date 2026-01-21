En İyi Çekirdek Kahve Markaları! En Kaliteli Kahve Çekirdeğiyle Americano, Filtre Kahve ve Espresso Deneyimi

Illy kahve, Francesco Illy tarafından 1933 yılında kuruldu. 1935’te illetta buluşu modern espresso makineleri için bir kılavuz oldu, 40'larda İsveç ve Hollanda'ya ihraç edili. 50'lerde ilk kez küçük kutularda paketlendi ve 1990'larda artık Premium İtalyan Kahvesi olarak tanınmaya başladı.

İtalyan premium Arabica çekirdek kahve olarak dünya çapında bilindik bir lezzet oldu. Yüzde 100 Arabica ile çiçeksi, karamel-çikolata dengeli profili olan kahveler, yüksek kalite ve tutarlı lezzet sunar.

İçimi: Dengeli, rafine, orta gövde.

Demlenme Şekli: Espresso, moka pot, filtre makineleri.

Öne çıkan çekirdekler: