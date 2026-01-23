onedio
En İyi Araç Kiralama Şirketleri: En Güvenilir Araba Kiralama Şirketleri Hangileri? Araba Nereden Kiralanır?

En İyi Araç Kiralama Şirketleri: En Güvenilir Araba Kiralama Şirketleri Hangileri? Araba Nereden Kiralanır?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.01.2026 - 08:49

Şehir içi ulaşım, iş seyahati ya da tatil planlarınız için otomobil kiralamayı düşünüyorsanız, güvenilir ve uygun fiyatlı alternatifler arayabilirsiniz. Özellikle araç kiralama şirketinin müşteri odaklı yaklaşımı, araba kiralama şartları ve tabii ki sunduğu hizmetin kalitesi bir hayli önemli. Biz de bu yüzden, Türkiye’de hizmet veren en iyi araç kiralama şirketlerini sizin için derledik. Firmaların kuruluş tarihi, filoları ve hizmet yelpazesi hakkındaki bilgilere odaklandık. 

Peki, Türkiye'nin en iyi araç kiralama şirketleri hangileri? Güvenli araba kiralama hizmeti hangi markadan alınır? Araba kiralamanın şartları nelerdir? 

İşte, detaylar...

Avis Rent a Car

Avis Rent a Car

Avis Rent a Car, 1946 yılında Warren Avis tarafından kuruldu. Merkezi ABD'de olan şirket Koç Topluluğu bünyesinde 1974 yılında Türkiye'de de hizmet vermeye başladı. Marka ülkemizde, geniş bir araç filosuna sahip olup ekonomi sınıfından lüks sedanlara ve SUV'lara kadar bir dizi seçenek sunuyor.

Şirketin sunduğu hizmetler arasında günlük, haftalık ve uzun dönem kiralama, filo kiralama, çeşitli kampanyalar ve mil puan sistemleri bulunuyor. Kiralama için genellikle 21-25 yaş ve üzeri sürücüler, geçerli bir ehliyet ve kredi kartı gerekiyor. Sigorta ve ek hizmetler ise rezervasyon sırasında seçiliyor.

Ziraat Filo

Ziraat Filo

Ziraat Filo, 2001 yılında operasyonel kiralama hizmeti sunarak sektöre atıldı. 2011 yılında ise Türkiye'nin önde gelen kurumsal araç kiralama hizmetlerini sunan ve bireysel müşterilere günlük araç kiralama hizmeti de sağlayan yerel bir marka haline geldi. Markanın araç filosu, ekonomi, orta sınıf ve SUV gibi çeşitli seçeneklerle donatılmıştır.

Türkiye’nin ilk yerli günlük araç kiralama markası olan Ziraat Filo, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, Samsun, Trabzon gibi Türkiye'nin birçok büyük şehrinde ve havalimanında hizmet vermektedir.

Bireysel araç kiralama, kurumsal filo kiralama ve uzun dönem kiralama çözümleri sunmaktadır.

Araç kiralama işlemleri ise ehliyet ve rezervasyon bilgileri ile online olarak veya çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilebilir.

Garenta

Garenta

Anadolu Grubu'nun bir markası olan Garenta, 2014 yılında ilk kısa dönem araç kiralama operasyonuyla sektöre giriş yaptı. Daha sonra 2016 yılında Çelik Motor'un filo operasyonlarını da çatısı altına aldı. 2019 yılında ise mobil uygulama ve internet sitesi aracılığıyla araç kiralama operasyonlarını genişletti. 

Markanın geniş araç seçenekleri arasında şehir otomobilleri, SUV'lar ve üst segment araçlar yer alıyor. Şirket, müşterilerine kısa ve uzun dönem kiralama seçenekleri sunuyor. Ayrıca, kurumsal müşterilere özel araç kiralama çözümleri de sağlıyor. Kiralama şartlarına gelince, ehliyet ve kredi kartı gerekiyor. Ancak, yaş sınırı ve ek ücretler gibi detaylar, şirketin politikalarına bağlı olarak değişebilir.

Budget Rent a Car

Budget Rent a Car

Budget, 1958 yılında Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da faaliyet gösteren Zodiac Europe Ltd. çatısı altında kuruldu. Türkiye pazarına ise 2007 yılında girdi. Marka ve filodaki araçları arasında ekonomi sınıfı, orta segment, SUV ve geniş grup araç seçenekleri bulunuyor.

Küresel bir ağa sahip markanın hizmetleri arasında bireysel ve kurumsal kiralama hizmetleri yer alırken, müşterilerine çeşitli ekipmanlar da sunuyor. Bu ekipmanlar arasında ek sürücü, bebek koltuğu gibi seçenekler bulunuyor.

Kiralama şartlarına gelecek olursak, genellikle 25-65 yaş aralığındaki kişilere hizmet veriliyor. Kiralama işlemi için ehliyet ve kredi kartı gerekli oluyor ancak şartlar değişebiliyor.

Sixt Rent a Car

Sixt Rent a Car

Sixt Rent a Car, 1912 yılında Almanya'da kurulmuştur ve 1990'lı yıllardan bu yana da Türkiye'de faaliyet göstermektedir.

Markanın filosu, BMW, Mercedes-Benz, VW ve Ford gibi markaların araçlarıyla güçlendirilmiştir. Marka, ultra konforlu araçlar, SUV'lar, kurumsal çözümler ve uzun dönemli kiralama hizmetleri sunmaktadır. SIXT Türkiye'nin kurumsal araç filosunun yüzde 40'ından fazlası ise premium araçlardan oluşmaktadır.

Europcar

Europcar

Europcar, 1949 yılında Paris'te kurulmuştur. Günümüzde 170 ülkede hizmet veren Europcar International, Avrupa'nın en büyük araç kiralama firmalarından biridir. Türkiye genelinde de geniş bir ofis ağına sahiptir. Marka, 1.2 milyondan fazla araçlık bir filoya sahiptir. Bu filo ise ekonomik ve orta sınıf sedanlar, SUV'lar ve özel segmentlere hizmet vermektedir.

Firma, bireysel ve kurumsal kiralama hizmetlerinin yanı sıra karavan kiralama gibi ek hizmetler de sunuyor. Kiralama şartlarına gelirsek, kredi kartı zorunluluğu bulunuyor ve sürücü yaşı firmadan firmaya değişebiliyor, ancak genellikle 21 yaş ve üzeri kabul ediliyor.

Rent Go

Rent Go

100 yılı aşan tarihi ile Tunalar Şirketler Topluluğu'nun bir parçası olan Rent Go, 30 yıldan fazla süredir kurumsal otomotiv sektöründen köklü bir deneyime sahip. 

Marka, filosunda yerel ağı güçlü olan ve küçük sınıftan SUV'ye kadar çeşitli araçlar sunuyor. Hizmetler arasında kısa ve uzun dönem kiralama, indirimli kampanyalar ve mobil uygulama üzerinden rezervasyon yapma imkanı bulunuyor. Kiralama yapabilmenin şartları arasında kredi kartı ve ehliyet bulunmaktadır. Ancak genç sürücüler için ek ücretler söz konusu olabiliyor.

Hertz

Hertz

Kuruluşu 1918 yılına dayanan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyete başlayan bu uluslararası araç kiralama şirketi, köklü bir geçmişe sahip. Türkiye'deki faaliyetlerine 2001 yılında Asya Nakliyat bünyesinde başlayan şirket, Türkiye'nin birçok şehri ve havalimanında hizmet veriyor.

Araç filosu, ekonomik araçlardan sedanlara, SUV'lardan üst segment araçlara kadar geniş bir yelpazeye sahip. Şirketin sunduğu hizmetler arasında günlük kiralama, uzun dönem veya aylık kiralama ve filo kiralama gibi seçenekler bulunuyor.

Şirketin ofis ağı, İstanbul'da havalimanı ve şehir içi olmak üzere, Antalya ve İzmir gibi büyük lokasyonlarda geniş bir yayılıma sahip.

Kiralama işlemi için genellikle ehliyet ve kredi kartı gerekiyor. Ancak yaş ve ekstra sigorta detayları gibi konuların rezervasyon esnasında kontrol edilmesi öneriliyor. Bu sayede, kiralama süreci daha sorunsuz ve hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor.

Avec Rent a Car

Avec Rent a Car

Paşalı Grubu çatısı altında 2016 yılında faaliyete başlayan Avec Rent a Car, Türkiye'nin dört bir yanındaki şubeleri ile hizmet veriyor. 

Hızlı ve etkin bir teslimat süreci sunan firma, müşterilerine çeşitli kiralama seçenekleri sağlıyor. Avec Rent a Car filosu, şehir otomobillerinden SUV'lara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. 

Kiralama Koşulları: Kiralama işlemi için ehliyet ve kredi kartı gereklidir. Genç sürücüler için ek ücret talep edilen durumlar da olabiliyor.

Windycar

Windycar

50 yılı aşkın süredir otomotiv perakendeciliğinde faaliyet gösteren Koyuncu Grup'un markası Windycar, 2013 yılında Türkiye'de faaliyetlerine başladı. Geniş bir araç yelpazesine sahip markanın filosunda ekonomik sınıftan lüks sınıfa, SUV'lardan vanlara kadar pek çok farklı araç seçeneği sunuluyor.

Şirketin hizmet ağı oldukça geniş. İstanbul, Ankara, Antalya, Bodrum, Dalaman ve Trabzon gibi birçok havalimanında ve şehir içi lokasyonlarda hizmet veren marka, sezonluk kampanyaları ve fiyat avantajları ile dikkat çekiyor.

Yolcu360 (Platform)

Yolcu360 (Platform)

Türkiye merkezli seyahat platformu Yolcu360, 2015 yılında Umut Yıldırım tarafından, araç kiralama şirketlerinin fiyatlarını karşılaştırmak amacıyla Silikon Vadisi’nde kuruldu. 2024'te ise Türkiye dışında araç kiralama hizmeti sunmak üzere Bookcars markası ile hizmet ağını genişletti. 

Farklı şirketlerin sunduğu araçları, tek bir yerden karşılaştırma olanağı sunarak, kullanıcılarına geniş bir seçenek yelpazesi sağlıyor. Bu yelpaze içerisinde, ekonomik seçeneklerden SUV'lara, premium araçlara kadar çeşitli marka ve fiyat seçeneklerini bulabilirsiniz.

Yolcu360 platformunun en büyük avantajı ise fiyat ve şartları karşılaştırarak en uygun teklifi bulma imkanı sunması. Böylece, kullanıcılar hem zamandan tasarruf ediyor, hem de bütçelerine en uygun seçeneği bulabiliyorlar. İnternet üzerinden erişim sağlayabileceğiniz bu platform, araç kiralama deneyiminizi kolaylaştırıyor ve zenginleştiriyor.

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
