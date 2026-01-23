En İyi Araç Kiralama Şirketleri: En Güvenilir Araba Kiralama Şirketleri Hangileri? Araba Nereden Kiralanır?

Avis Rent a Car, 1946 yılında Warren Avis tarafından kuruldu. Merkezi ABD'de olan şirket Koç Topluluğu bünyesinde 1974 yılında Türkiye'de de hizmet vermeye başladı. Marka ülkemizde, geniş bir araç filosuna sahip olup ekonomi sınıfından lüks sedanlara ve SUV'lara kadar bir dizi seçenek sunuyor.

Şirketin sunduğu hizmetler arasında günlük, haftalık ve uzun dönem kiralama, filo kiralama, çeşitli kampanyalar ve mil puan sistemleri bulunuyor. Kiralama için genellikle 21-25 yaş ve üzeri sürücüler, geçerli bir ehliyet ve kredi kartı gerekiyor. Sigorta ve ek hizmetler ise rezervasyon sırasında seçiliyor.