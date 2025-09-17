onedio
En Fazla Borcu Olan Ülkeyi Doğru Tahmin Edebilecek misin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
17.09.2025 - 17:03

Bu devirde borçsuz insan sayısı o kadar azaldı ki kime sorsak borcu var. Borçsuz insan olmadığı gibi borçsuz ülke de yok neredeyse. Sence hangi ülkenin borcu en yüksek rakamlarda?

Not: Borçların toplamında kamu ve özel borç toplamı yer alıyor ve 2025 verilerine dayanmaktadır.

Sence hangi ülkenin borcu en fazla?

Tebrikler, doğru bildin!

Tebrikler, doğru bildin!

2025 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri, $22,303,546,100,000 borç ile ülkeler arasında en çok borç ile ilk sırada yer alıyor.

Bilemedin, tekrar dener misin?

Birleşik Krallık'ın 2025 yılı itibariyle $9,593,749,000,000 borcu var.

Bilemedin, tekrar dener misin?

Fransa'nın 2025 yılı itibariyle $6,992,104,900,000 borcu bulunmakta.

Bilemedin, tekrar dener misin?

Almanya'nın 2025 yılı itibariyle $6,238,609,300,000 borcu bulunmakta.

Bilemedin, tekrar dener misin?

Hollanda'nın 2025 yılı itibariyle $4,779,954,300,000 borcu bulunmakta.

Bilemedin, tekrar dener misin?

Lüksemburg'un 2025 yılı itibariyle $4,730,000,000,000 borcu bulunuyor.

Bilemedin, tekrar dener misin?

Japonya'nın 2025 yılı itibariyle $4,679,698,100,000 borcu bulunuyor.

Bilemedin, tekrar dener misin?

Avustralya'nın 2025 itibariyle $3,427,504,300,000 borcu var.

Bilemedin, tekrar dener misin?

İrlanda'nın 2025 itibariyle toplam $3,300,000,000,000 borcu var.

Bilemedin, tekrar dener misin?

İtalya'nın 2025 yılı itibariyle toplam $2,750,000,000,000 borcu var.

Bilemedin, tekrar dener misin?

İspanya'nın 2025 yılı itibariyle $2,572,738,300,000 borcu bulunuyor.

Bilemedin, tekrar dener misin?

Kanada'nın 2025 yılı itibariyle $2,337,375,700,000 borcu var.

Bilemedin, tekrar dener misin?

İsviçre'nin 2025 yılı itibariyle toplam $2,200,000,000,000 borcu var.

Bilemedin, tekrar dener misin?

Singapur'un 2025 yılı itibariyle $1,713,410,600,000 borcu bulunuyor.

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
