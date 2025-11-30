Emlak Vergisi İçin 1 Aralık Son Gün: Ödemeyenler Cezalı Ödeyecek
Bina, arsa ve iş yeri sahiplerinin ödemesi gereken emlak vergisinin ikinci taksiti için yarın son gün. Ödemeler belediyelerden ve e-devlet üzerinden yapılabilirken, gecikme halinde aylık yüzde 3,5 faiz uygulanacak.
Vergisini zamanında ödemeyen mükellefler, birikmiş faiz nedeniyle ilerleyen aylarda daha yüksek tutarlarla karşılaşabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 Aralık son gün...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belediye ve e-devlet'ten ödenebiliyor.
Emlak vergisinden muaf tutulanlar da var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın