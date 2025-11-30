onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Emlak Vergisi İçin 1 Aralık Son Gün: Ödemeyenler Cezalı Ödeyecek

Emlak Vergisi İçin 1 Aralık Son Gün: Ödemeyenler Cezalı Ödeyecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.12.2025 - 00:11

Bina, arsa ve iş yeri sahiplerinin ödemesi gereken emlak vergisinin ikinci taksiti için yarın son gün. Ödemeler belediyelerden ve e-devlet üzerinden yapılabilirken, gecikme halinde aylık yüzde 3,5 faiz uygulanacak.

Vergisini zamanında ödemeyen mükellefler, birikmiş faiz nedeniyle ilerleyen aylarda daha yüksek tutarlarla karşılaşabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1 Aralık son gün...

1 Aralık son gün...

Gayrimenkul sahiplerinin her yıl iki taksitte ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinde son günler yaklaşıyor. Bina, arsa ve iş yerleri gibi taşınmazlara ait ikinci taksit ödemelerinin süresi 1 Aralık'ta sona eriyor.

Belediye ve e-devlet'ten ödenebiliyor.

Belediye ve e-devlet'ten ödenebiliyor.

Mükellefler, vergilerini taşınmazın kayıtlı olduğu belediyeye giderek veya e-Devlet üzerinden entegre belediye online sistemleri aracılığıyla ödeyebilir. Süre sonunda ödeme yapılmazsa, aylık yüzde 3,5 gecikme zammı uygulanacak.

Emlak vergisinden muaf tutulanlar da var.

Emlak vergisinden muaf tutulanlar da var.

Brüt 200 metrekarenin altındaki tek konuta sahip emekliler ile emekli dul ve yetimler, emlak vergisinden muaf tutuluyor. Ayrıca engelliler, gaziler ve gelirini belgeleyemeyen vatandaşlar da bu vergiden muaftır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın