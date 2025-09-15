onedio
Elvis Presley’in Sahneyi Ateşe Veren Efsane Performansları

Rock’n’Roll’un kralı Elvis Presley, hem sesiyle hem de sahne duruşuyla müziğin tarihini değiştirdi. 1950’lerden 70’lere kadar attığı her adım, söylediği her şarkı, attığı her kalça hareketi bir olay oldu. Kadınların çığlık çığlığa bağırmasına, erkeklerin saçlarını aynı şekilde kestirmesine, televizyon kanallarının sansür uygulamasına sebep olacak kadar güçlü bir sahne enerjisi vardı. Gelin birlikte, Elvis’in müzik tarihine kazınmış en ateşli ve unutulmaz sahne anlarına bakalım!

1956 - Ed Sullivan Show - Hound Dog

1956 - Blue Suede Shoes

1956 - Milton Berle Show - Hound Dog

1968 - Comeback Special - Jailhouse Rock

1968 - Comeback Special - If I Can Dream

1973 - Aloha from Hawaii - Can't Help Falling In Love

Vegas Yılları - Suspicious Minds

1972 - Madison Square Garden - Heartbreak Hotel

