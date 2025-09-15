Elvis Presley’in Sahneyi Ateşe Veren Efsane Performansları

Rock’n’Roll’un kralı Elvis Presley, hem sesiyle hem de sahne duruşuyla müziğin tarihini değiştirdi. 1950’lerden 70’lere kadar attığı her adım, söylediği her şarkı, attığı her kalça hareketi bir olay oldu. Kadınların çığlık çığlığa bağırmasına, erkeklerin saçlarını aynı şekilde kestirmesine, televizyon kanallarının sansür uygulamasına sebep olacak kadar güçlü bir sahne enerjisi vardı. Gelin birlikte, Elvis’in müzik tarihine kazınmış en ateşli ve unutulmaz sahne anlarına bakalım!