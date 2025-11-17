Ekonomik Durumun Bir Film Olsaydı Adı Ne Olurdu?
Kimi zaman kendimizi ekonomik bir başarı hikâyesinin başrolünde buluyoruz, kimi zaman da ay sonunu getirmeye çalışan dramatik bir karakter gibi hissediyoruz. Peki, senin ekonomik durumun bir film olsa adı ne olurdu?
Hazırsan beraber bakalım👇🏻
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
2. Tam şu an cüzdanında ne kadar para var seç bakalım!
3. Yatırım yapma konusunda ne kadar yeteneklisin? Puanla.
4. İzlemeyi en sevdiğin film türü nedir?
5. Kıyafet alışverişini ne zaman yapıyorsun?
6. Kredi kartı kullanımında hangi stratejiyi benimsiyorsun?
7. Peki, ihtiyacın olmayan şeylere para harcama eğilimin var mı? Mesela hiç bir cekete ihtiyacın yok ama bir tane görüp çok beğendin. Alır mısın?
8. Son olarak, senin filmini nerede izlemeliyiz?
Zenginlik Kokan Senaryo!
Bütçe Savaşları!
Orta Halli Mutluluklar Kulübü!
Cebimde Beş Kuruş!
