Ekonomik Durumun Bir Film Olsaydı Adı Ne Olurdu?

17.11.2025 - 17:01

Kimi zaman kendimizi ekonomik bir başarı hikâyesinin başrolünde buluyoruz, kimi zaman da ay sonunu getirmeye çalışan dramatik bir karakter gibi hissediyoruz. Peki, senin ekonomik durumun bir film olsa adı ne olurdu? 

Hazırsan beraber bakalım👇🏻

1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

2. Tam şu an cüzdanında ne kadar para var seç bakalım!

3. Yatırım yapma konusunda ne kadar yeteneklisin? Puanla.

4. İzlemeyi en sevdiğin film türü nedir?

5. Kıyafet alışverişini ne zaman yapıyorsun?

6. Kredi kartı kullanımında hangi stratejiyi benimsiyorsun?

7. Peki, ihtiyacın olmayan şeylere para harcama eğilimin var mı? Mesela hiç bir cekete ihtiyacın yok ama bir tane görüp çok beğendin. Alır mısın?

8. Son olarak, senin filmini nerede izlemeliyiz?

Zenginlik Kokan Senaryo!

Kendini finans dünyasının başrol oyuncusu gibi hissediyorsun. Her adımın planlı, her yatırımın stratejik.  İndirim kovalayan değil, fırsat yaratan birisin. Hem birikim yapmayı hem de hayatın keyfini çıkarmayı biliyorsun. Sana göre para sadece bir araç; ama o aracı öyle ustalıkla kullanıyorsun ki çevrendekiler “nasıl yapıyor?” diye merak ediyor. Bu film, başarıyla zenginliğin iç içe geçtiği, seyreden herkesin “keşke ben de bu karakter olsam” dediği türden

Bütçe Savaşları!

Bu filmde ana karakter ay sonuna kadar nefes nefese bir aksiyonun içinde. Gelir-gider dengesi senin için bir strateji oyunu gibi. Zaman zaman zorlansan da sonunda hep kazanan tarafta olmayı başarıyorsun. Kredi kartı ödemeleri, taksit planları ve birikim hedefleriyle dolu bu senaryo, ekonomik becerilerini ortaya koyduğun bir destan.

Orta Halli Mutluluklar Kulübü!

Senin hikâyen, huzurlu ve gerçekçi bir yapım. Ne lüks peşindesin ne de yokluk korkusu içinde. Kendine yetmeyi biliyorsun, küçük mutlulukların büyük harcamalardan değerli olduğunu keşfetmişsin. Ay sonunda hesabında kalan üç beş kuruş bile yüzünü güldürüyor çünkü sen para yönetimini değil, yaşam yönetimini çözmüşsün. Bu film, içtenliğiyle ödül almasa bile kalplere dokunur cinsten.

Cebimde Beş Kuruş!

Bu film, zaman zaman komediye dönen bir ekonomik dram. Ana karakteri çok tanıyoruz: markette “acaba kasada ne kadar tutar” diye düşünen, dışarıda kahve içmeden önce hesaplayan biri. Ama bu hikâyede umut hiç bitmiyor çünkü sen her zorluğu bir şekilde avantaja çevirebilecek bir karaktere sahipsin. Belki şu anda fragmandayız ama emin ol, devam filminde bol kazançlı bir senaryo seni bekliyor!

