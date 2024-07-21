Ekonomik Balon Etkisi Nedir? Günümüzde Ekonomik Balon Etkisinin 11 Örneği

Ekonomik balon dediğimiz şey, bir şeyin fiyatlarının birdenbire tavana vurup sonra da hızla düşmesi durumu. Mesela, bir anda bir şey çok popüler olur, herkes o şeye saldırır, fiyatları uçar. Sonra bir bakarsınız ki, pat diye inivermiş. İşte bu durumda, ekonomi sıkıntıya girer. Yani, 'balon patladı' dediğimizde, işler pek de yolunda gitmiyor demektir.