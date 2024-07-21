Ekonomik Balon Etkisi Nedir? Günümüzde Ekonomik Balon Etkisinin 11 Örneği
Ekonomik Balon Etkisi Nedir? Günümüzde Ekonomik Balon Etkisinin 11 Örneği
Hepimiz zaman zaman ekonomi haberlerinde “balon” kelimesini duymuşuzdur. Peki, bu balon tam olarak nedir? Hadi gelin, bu merakımızı giderelim ve günümüzden örneklerle açıklayalım.
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Öncelikle, ekonomik balon etkisi nedir?
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1. Kripto paralar, şu an adeta balonun tanımı gibi.
2. NFT'ler
3. Konut piyasası 🏠
4. Borsadaki teknoloji hisseleri
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5. E-Ticaret
6. SPAC’ler (Özel Amaçlı Satın Alma Şirketleri) 💼
7. Çin gayrimenkul piyasası
8. Lüks moda ve giyim
9. Spor kartları ve koleksiyon ürünleri
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