"Duygusal Krizlere Giriyorum!" Dediğiniz 12 Hüzünlü Şarkı

Ecem Bekar
30.11.2025 - 20:01

Hayat bazen fazlasıyla duygusal bir hal alabiliyor ve 'Bugün de duygusal bir krize gireyim, ne de olsa herkesin buna hakkı var!' diyorsunuz. İşte karşınızda, o 'şarkıları açıp hüzünlenmek' için mükemmel bir liste!

1. Sezen Aksu – Firuze

2. Adele – Someone Like You

3. Édith Piaf – Non, Je Ne Regrette Rien

4. Lucio Dalla – Caruso

5. Herbert Grönemeyer – Mensch

6. Amália Rodrigues – Estranha Forma de Vida

7. Cem Adrian – Anladım

8. Güllü – Ödüm Kopuyor

9. Maya Perest – Beni Sever Miydin

10. Redd – Ölmüyor Öldürmüyor

11. Can Temiz – Altın Gibi Ağır

12. Sakin – Bu Defa

13. Peki sen hüzünlü müzik listene hangi parçaları eklerdin?

Ecem Bekar
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
