Duş Sonrası Vücudu En İyi Şekilde Nemlendiren Ürünler

Liz Lemon
03.12.2025 - 15:01

Duş almak gerçekten insanı rahatlatıyor. Sadece kendisi değil aynı zamanda sonrasındaki bakım ritüelleri de bir o kadar fayda sağlıyor. Duştan sonra vücudu iyice nemlendirmek şart! Bu yüzden maksimum düzeyde nemlendirme sağlayan ürünleri derledik. Haydi onlara birlikte bakalım!

Bioderma Atoderm Krem Ultra

Dokusu sayesinde cildin kolaylıkla emebildiği krem, gözenekleri tıkamıyor. İçeriğindeki niasinamid, omega 3, 6, 9 ve gliserin sayesinde hem parlaklığı hem de yumuşaklığı sağlıyor. Bebek, çocuk ve yetişkin olmak üzere tüm aile fertlerinin kullanımına da uygun.

İdea Derma ATO Yoğun Nemlendirici Balsam

Kuru ciltler için özellikle tasarlanmış olan ürün, içeriğindeki Prebiyotik,E vitamini ve Hyaluronik asit sayesinde cilt üzerinde bir koruma kalkanı yaratıyor desek yanlış olmaz. Hem yüzüne hem de tüm vücuduna uygulayabilirsin. Her sabah ve akşam, bir miktar ürünü parmak uçlarınla hafif ve dairesel hareketlerle temiz cildine uygulayabilirsin.

CeraVe Nemlendirici Yüz Ve Vücut Kremi - Kuru Ciltler İçin Seramid Ve Hyalüronik Asit İçerikli

Yine içeriğiyle göz dolduran bir ürünle karşındayız. Yağsız yapısı ile gün boyu hidrasyon sağlarken aynı zamanda cildi de temizliyor. Özellikle çok kuru bir cildin varsa bu ürüne bir şans vermelisin.

La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Yatıştırıcı Ve Onarıcı Bakım Kremi

Bebek, çocuk ve yetişkinlerde, tüm vücuda yüze ve dudaklara uygulanabilen bu bakım kremi, cildin neme doymasını fazlasıyla sağlıyor. Cildi besliyor ve parlamasını sağlıyor. Bir taşla üç kuş birden vurmak istiyorsan deneyebilirsin.

Dermoskin Yoğun Nemlendirici Vücut Bakım Kremi

Duş sonrası elinin altında bulunması gereken bir krem. Temiz cildine rahatlıkla uygulayabilirsin.

Weleda Skin Food Body Butter Organik Vücut Bakım Kremi

1926’dan beri doğal bitki özleri içeren formülüyle, çok kuru ciltler için üretilen krem, içerdiği organik shea butter ve kakao yağı ile kurumuş ciltlerin imdadına yetişiyor. Lavanta ve portakal kokusu seni kendinden geçirebilir, hazırlıklı ol! Doğal içerikli olduğunu ve silikon içermediğini de ekleyelim. Vegan ürünleri tercih ediyorsan ona bir şans verebilirsin. 

Embryolisse Lait Creme Fluide

Yumuşak ve ipeksi yapısıyla ciltlere bakım uyguluyor, hafif olması sayesinde cilt tarafından da hızlı bir şekilde emiliyor. Vücut nemlendiricisi, makyaj temizleyicisi, güneş sonrası rahatlatıcı veya tıraş sonrası kremi olarak da kullanabilirsin. Tüm cilt tipleri için uygun. 

Bepanthol SensiDaily Vücut Kremi

Çok kuru ciltleri nemlendirmeye ant içmiş bir kremle karşındayız. İçinde bulundurduğu prebiyotik ile tüm cildi hem besliyor hem de nemlendiriyor.

Nuxe Reve de Miel Ultra Comforting Body Cream 48HR

Cildinin kuru, sertleşmiş bölgelerine özen göstererek sabah ve akşam tüm vücuduna rahatlıkla bu kremi uygulayabilirsin. Nem konusunda oldukça etkileyici bir ürün.

Ducray Dexyane Kuru Ciltler İçin Nemlendirici Krem

Yapışkanlık bırakmayan yapısı, bu kremin en önemli özelliklerinden. Özellikle kuru bir cildin varsa duştan sonra onu bu kremle şımartabilirsin. Cildin hem yumuşacık olacak hem de ışıl ışıl parlayacak. 

