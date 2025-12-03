Duş Sonrası Vücudu En İyi Şekilde Nemlendiren Ürünler

Kuru ciltler için özellikle tasarlanmış olan ürün, içeriğindeki Prebiyotik,E vitamini ve Hyaluronik asit sayesinde cilt üzerinde bir koruma kalkanı yaratıyor desek yanlış olmaz. Hem yüzüne hem de tüm vücuduna uygulayabilirsin. Her sabah ve akşam, bir miktar ürünü parmak uçlarınla hafif ve dairesel hareketlerle temiz cildine uygulayabilirsin.

İdea Derma ATO Yoğun Nemlendirici Balsam