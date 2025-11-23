onedio
Dünyayı Biraz Daha Güzel Gösteren Şarkılar

Aslı Uysal
23.11.2025 - 20:01

Bazen tek bir şarkı dünyayı çok daha güzel gösterebilir... Öyle güzel şarkılar var ki dinlediğiniz an ruhunuzu yansıtır, içinizi ısıtır ve dünyayı daha güzel gösterir.  İşte sizi kısa bir süreliğine de olsa daha güzel bir dünyaya taşıyacak şarkılar:

1. State Lines

2. Chateau

3. Old Pine

4. Exist For Love

5. Heartbeat

6. Open

7. Fever To The Form

8. Such Great Heights

9. Mystery of Love

10. Coastline

